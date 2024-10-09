Появилась информация о задержании в Турции владельца «Сибирской Венеции»

Posted 9 октября, 08:24
Published 9 октября, 08:24
Modified 9 октября, 10:40
Updated 9 октября, 10:40
Еще 15 июля турецкое госагентство Anadolu сообщало, что силовики задержали мужчин, среди которых 58-летний россиянин А.П., разыскиваемый РФ за взяточничество. Они якобы хотели попасть в другую страну из Турции по морю. Их задержали на яхте под флагом Украины.
При обыске на судне силовики изъяли 7 тысяч евро, 5 тысяч долларов, 200 тайских бат, паспорта Турции и РФ и технику. Отмечается, что А. П. получил турецкое гражданство в 2021 году, но спустя два года его лишили гражданства из-за объявления в розыск.
«Сибирский гамбит» сообщил накануне, 8 октября, что речь идет именно о владельце «Сибирской Венеции» и создателе гипермаркетов «Алпи» Алексее Подсохине.
В пресс-службе прокуратуры Красноярского края сообщили «Проспекту Мира», что не имеют информации об этом, так как делом занимается центральный аппарат СКР, но пообещали уточнить. В сентябре 2023 года сообщалось, что дело о взятке в отношении Подсохина прокуратура утвердила и направила в Советский районный суд.
Подсохина обвиняли в том, что с помощью посредников дал взятку в 500 тысяч рублей экс-прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову. Подсохин, по мнению следователей, планировал ежемесячно давать Аслаханову такую взятку за покровительство бизнесу.
Его дело планировали рассматривать заочно, а на его имущество стоимостью более 57 миллионов рублей накладывали арест.
Нам не удалось найти карточку дела Подсохина в Советском районном суде, так как сайты судов сейчас не работают по техническим причинам. Получить оперативно комментарий в суде нам не удалось.