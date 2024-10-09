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Posted 9 октября, 08:24

Published 9 октября, 08:24

Modified 9 октября, 10:40

Updated 9 октября, 10:40

Появилась информация о задержании в Турции владельца «Сибирской Венеции»

Появилась информация о задержании в Турции владельца «Сибирской Венеции»

9 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI / sibvenice
Турецкая полиция задержала владельца «Сибирской Венеции» и красноярского бизнесмена Алексея Подсохина, разыскиваемого по линии Интерпола, пишет телеграм-канал «Сибирский гамбит».

Еще 15 июля турецкое госагентство Anadolu сообщало, что силовики задержали мужчин, среди которых 58-летний россиянин А.П., разыскиваемый РФ за взяточничество. Они якобы хотели попасть в другую страну из Турции по морю. Их задержали на яхте под флагом Украины.

При обыске на судне силовики изъяли 7 тысяч евро, 5 тысяч долларов, 200 тайских бат, паспорта Турции и РФ и технику. Отмечается, что А. П. получил турецкое гражданство в 2021 году, но спустя два года его лишили гражданства из-за объявления в розыск.

«Сибирский гамбит» сообщил накануне, 8 октября, что речь идет именно о владельце «Сибирской Венеции» и создателе гипермаркетов «Алпи» Алексее Подсохине.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края сообщили «Проспекту Мира», что не имеют информации об этом, так как делом занимается центральный аппарат СКР, но пообещали уточнить. В сентябре 2023 года сообщалось, что дело о взятке в отношении Подсохина прокуратура утвердила и направила в Советский районный суд.

Подсохина обвиняли в том, что с помощью посредников дал взятку в 500 тысяч рублей экс-прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову. Подсохин, по мнению следователей, планировал ежемесячно давать Аслаханову такую взятку за покровительство бизнесу.

Его дело планировали рассматривать заочно, а на его имущество стоимостью более 57 миллионов рублей накладывали арест.

Нам не удалось найти карточку дела Подсохина в Советском районном суде, так как сайты судов сейчас не работают по техническим причинам. Получить оперативно комментарий в суде нам не удалось.

  • Коттеджный поселок на месте бывшей птицефабрики «Сибирская губерния» начали строить в 2014 году. Его владельцем стал Подсохин.
  • В 2017 году после совместной проверки прокуратуры и Стройнадзора выяснилось, что районная администрация не выдавала разрешение на строительство комплекса. Более того, оказалось, дома в «Сибирской Венеции» строили из уже использованных материалов.
  • В 2019 году в жилом комплексе планировали организовать детский лагерь, однако суд запретил вести подобную деятельность.
  • В 2023 году экс-прокурору Березовского района дали 10,5 лет колонии за получение взятки от Подсохина
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#Владислав Савончик#Турция#Розыск#Красноярский край#Прокуратура#Взятки#Сибирская Венеция#Алексей Подсохин#Интерпол
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