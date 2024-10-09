Появилась информация о задержании в Турции владельца «Сибирской Венеции»

При обыске на судне силовики изъяли 7 тысяч евро, 5 тысяч долларов, 200 тайских бат, паспорта Турции и РФ и технику. Отмечается, что А. П. получил турецкое гражданство в 2021 году, но спустя два года его лишили гражданства из-за объявления в розыск.