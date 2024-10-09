«Пусть родные узнают от меня»: красноярка рассказала, как пришла в вебкам

Светлана (имя изменено) приехала поступать в Красноярск на лингвиста, однако ее судьба сложилась иначе. Она рассказала «7 каналу Красноярск», что встретила парня-рэпера, с которым у нее начались отношения. Она работала актрисой в квест-румах, а парень — продавцом в рыбном магазине, но денег им не хватало. В один день ее подруга предложила ей подзаработать — пойти в вебкам.