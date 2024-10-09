«Пусть родные узнают от меня»: красноярка рассказала, как пришла в вебкам

Posted 9 октября, 10:43
Published 9 октября, 10:43
Modified 9 октября, 10:47
Updated 9 октября, 10:47
Светлана (имя изменено) приехала поступать в Красноярск на лингвиста, однако ее судьба сложилась иначе. Она рассказала «7 каналу Красноярск», что встретила парня-рэпера, с которым у нее начались отношения. Она работала актрисой в квест-румах, а парень — продавцом в рыбном магазине, но денег им не хватало. В один день ее подруга предложила ей подзаработать — пойти в вебкам.
«Я настолько отчаялась от нашего безденежья, что особого страха не было».
Парень сначала «был не в восторге от этой идеи», однако затем девушка уговорила его сниматься вместе. В один момент пользователи нашли девушку по социальным сетям и вымогали деньги, угрожая рассказать все ее родным.
«Суммы звучали каждый раз разные: просили то 100 тысяч, то хотя бы 10 тысяч. Я решила, что пусть родные узнают правду от меня, чем им где-то скинут неожиданные фото за завтраком. Состояние было тогда, честно, не очень — разные мысли мелькали в голове, я на несколько месяцев закрылась дома, минимально выходила с близкими на связь. Я знала, что девочек частенько сливают близким, думала нас не коснется», — делится переживаниями актриса.
Светлану воспитывала мама с бабушкой. После новости они были в шоке, «обзывали ее» и грозились оборвать контакты.
«Фирменное „а что скажут люди“ и „срочно беги доучиваться и удаляй этот позор“ я слышала ежедневно. Понадобилось почти два года, чтобы мама приняла меня „такую“».
Девушка родила двоих девочек-близняшек и занимается малышами, ее парень начал развивать автомобильный бизнес. Возвращаться в вебкам пара не планирует.
«Мы смогли неплохо заработать, закрыть долги, купить машину, даже копилку „на будущее“ сделали, но я всегда хотела заняться тем, на что родителям в моем детстве не хватало денег: пойти на курсы рисования, попробовать себя в дизайне одежды».