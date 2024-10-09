РКН заблокировал Discord в России — это возмутило даже Госдуму

Мессенджер создавался в качестве удобной платформы для коммуникации геймеров, однако вскоре им стало пользоваться куда больше людей. Во время пандемии коронавируса и вынужденной изоляции, учебные заведения и компании проводили в Discord видеоконференции. Даже после выхода с тотальной «удаленки» многие продолжили использовать инструмент.