РКН заблокировал Discord в России — это возмутило даже Госдуму

Posted 9 октября, 07:22
Published 9 октября, 07:22
Modified 9 октября, 07:24
Updated 9 октября, 07:24
Discord — кроссплатформенный мессенджер с функцией голосовой и видеосвязи. Приложение работает на всех популярных платформах, включая Windows, Linux, MacOS, Android, iOS и старшие консоли: PlayStation и Xbox.
Мессенджер создавался в качестве удобной платформы для коммуникации геймеров, однако вскоре им стало пользоваться куда больше людей. Во время пандемии коронавируса и вынужденной изоляции, учебные заведения и компании проводили в Discord видеоконференции. Даже после выхода с тотальной «удаленки» многие продолжили использовать инструмент.
Благодаря хорошему качеству звука и отсутствию существенных ограничений в бесплатной версии, Discord обошел по популярности конкурентов, вроде Skype и Zoom.
По заявлению Роскомнадзора, мессенджер заблокировали «для предотвращения использования в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации». Вполне классическое определение от РКН.
Регулятор отметил, что ранее направил администрации Discord требование удалить 947 противоправных материалов. В данном случае речь идет о материалах, содержащих «детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ („международное ЛГБТ-движение“ признано экстремистским и запрещено в РФ), пронаркотический контент». В целом, набор выглядит стандартным для любой платформы, где собираются более ста человек.
В прошлом году оштрафовал компанию на 6 миллионов рублей. Штраф Discord платить не стал. Судя по всему, именно это и послужило причиной блокировки мессенджера.
Сообщество игроков, ради которых Discord и создавался, резко негативно отреагировало на блокировку мессенджера. Комментарии рядовых пользователей вы можете себе представить сами. А вот как на блокировку отреагировал один из первых игровых видеоблогеров рунета Илья Maddyson Давыдов:
«Совершенно не понимаю людей, которые кричат „да и не нужен был этот дискорд“. Дискорд очень удобная вещь, я вот без него уже плохо себе представляю жизнь. По сути он на 50 процентов заменял мне инет, я стал меньше сидеть на веб страницах.
Находишь нужный тебе сервер (у меня это серваки по сборкам и модам игр, типа сталкера и скайрима, серваки по симрейсингу и турнирам по нему, сервера интересных мне блогеров, моего клана в линейке, серваки про кино и сериалы и т. д.) и можно там сидеть, общаться, инфу черпать.
Созвоны там были удобные. Собрать конфу, расшарить вебку или экран, пообщаться — всегда было приятно. Рабочее общение тоже там было. Щас грустно наблюдать, как никнеймы всех моих друзей из России стали серыми. Кстати, ничего противозаконного я в дискорде ни разу за годы пользования не видел (но я и не искал). Хотя щас любое свободное общение может трактоваться как противозаконное».
Ко всему прочему, Maddyson предложил РКН идею развития блокировок:
«Кстати, мне кажется вместо тягомотных блокировок неугодных сайтов и сервисов лучше сделать так (идея из комментов). Заблокировать для использования все браузеры кроме яндекса, а в самом яндексе сделать список разрешенных к посещению сайтов (и отслеживать кто и что на них делал). Так же ввести runet id, который надо будет получить для доступа в эту версию интернета. А то не совсем понятно, в чем смысл блочить, когда можно наоборот разрешать. Типа, будет, скажем, 20 разрешенных сайтов ну и норм».
Примечательно, но блокировка Discord возмутила еще и «военкоров». К примеру, советник губернатора Курской области и блогер Роман Алехин вообще обвинил РКН в «ударе по фронту».
К критике блокировки Discord присоединился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он заявил, что функционал Discord не может заменить ни один из существующих российских мессенджеров.
«Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон ещё перед продажей — как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN», — отметил Даванков.
Зампредседателя Госдумы заявил, что готовит обращение к РКН с призывом пересмотреть решение о блокировке Discord.
«С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — заключил вице-спикер.