«Ростелеком» заплатит красноярцу больше 9 тысяч рублей за навязанную видеокамеру

Posted 9 октября, 04:15
Published 9 октября, 04:15
Modified 9 октября, 04:15
Updated 9 октября, 04:15
Как рассказали в Роспотребнадзоре, житель Красноярска заключил с «Ростелекомом» договор о подключении проводного интернета. Однако для получения услуги ему пришлось купить видеокамеру с рассрочкой платежа на 2 года. Общая стоимость товара составила 10 360 рублей.
По словам красноярца, провайдер навязал ему услугу видеонаблюдения и покупку видеокамеры, отказавшись заключать договор о подключении интернета.
Мужчина обратился в «Ростелеком» и попытался вернуть деньги, но получил отказ. Суд установил, что провайдер не только навязал услугу, но и не рассказал необходимую информацию о видеокамере, которая могла бы повлиять на выбор клиента.
В итоге «Ростелеком» должен будет заплатить красноярцу 9 435 рублей: 5 290 — за видеокамеру, 1 000 рублей — моральный вред, 3 145 — штраф.