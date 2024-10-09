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Posted 9 октября, 04:15

Published 9 октября, 04:15

Modified 9 октября, 04:15

Updated 9 октября, 04:15

«Ростелеком» заплатит красноярцу больше 9 тысяч рублей за навязанную видеокамеру

«Ростелеком» заплатит красноярцу больше 9 тысяч рублей за навязанную видеокамеру

9 октября 2024, 04:15
Фото: 1MI
В Красноярске известного провайдера обязали заплатить деньги клиенту за навязанную покупку видеокамеры.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, житель Красноярска заключил с «Ростелекомом» договор о подключении проводного интернета. Однако для получения услуги ему пришлось купить видеокамеру с рассрочкой платежа на 2 года. Общая стоимость товара составила 10 360 рублей.

По словам красноярца, провайдер навязал ему услугу видеонаблюдения и покупку видеокамеры, отказавшись заключать договор о подключении интернета.

Мужчина обратился в «Ростелеком» и попытался вернуть деньги, но получил отказ. Суд установил, что провайдер не только навязал услугу, но и не рассказал необходимую информацию о видеокамере, которая могла бы повлиять на выбор клиента.

В итоге «Ростелеком» должен будет заплатить красноярцу 9 435 рублей: 5 290 — за видеокамеру, 1 000 рублей — моральный вред, 3 145 — штраф.

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#Никита Алексеев
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