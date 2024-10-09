Сбер присоединился к проекту Дни бесплатной юридической помощи в Красноярском крае

Posted 9 октября, 11:59
Published 9 октября, 11:59
Modified 9 октября, 12:03
Updated 9 октября, 12:03
Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России. Подписи под документом поставили управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин и председатель Ассоциации Светлана Зылевич.
Главным проектом подписанного соглашения станут Дни бесплатной юридической помощи.
В рамках сотрудничества будут проходить совместные конференции и семинары для красноярцев, на которых эксперты расскажут красноярцам о различных правовых вопросах, мерах социальной поддержки и предоставят бесплатную юридическую помощь.
Кроме того, Сбер готов делиться своей экспертизой с коллегами по цеху в части внедрения цифровых продуктов для оптимизации рабочих процессов.
В конце сентября специалисты Сбера уже приняли участие в Днях бесплатной юридической помощи. Консультации получили около 200 красноярцев.
Управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин отметил, что компания регулярно проводит различные образовательные мероприятия для населения.
«Мы обучаем финансовой грамотности, основам кибербезопасности, организуем собственные проекты для помощи горожанам и с удовольствием откликаемся на партнёрские. Наши юридические подразделения готовы помогать населению совместно с Ассоциацией юристов России, консультировать красноярцев по вопросам банковских услуг в рамка общих проектов».
До конца 2024 года в красноярском Доме офицеров запланированы три мероприятия в рамках Дня бесплатной юридической помощи. Консультации пройдут 24 октября, 21 ноября и 19 декабря.