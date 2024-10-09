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Posted 9 октября, 01:54

Published 9 октября, 01:54

Modified 9 октября, 01:57

Updated 9 октября, 01:57

В двух сельсоветах Красноярского края с 2025 года появится туристический налог

В двух сельсоветах Красноярского края с 2025 года появится туристический налог

9 октября 2024, 01:54
Фото: 1MI
В Красноярском крае в двух сельсоветах с начала следующего года вводят туристический налог. Он появится в двух территориях Уярского района.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное агентство по туризму, с 1 января 2025 года туристический налог начнет действовать на территории Рощинского сельсовета Уярского района.

По решению депутатов Рощинского сельского совета, в следующем году налоговая ставка составит 1%, в 2026 году — 1,5%, в 2027 году — 2%, в 2028 году — 2,5%, в 2029 году — 3%.

По данным на 2022 год, на территории Рощинского сельсовета проживало около 1,1 тысячи человек.

Однако как стало известно «Проспекту Мира», туристический налог в 2025 году начнет действовать в еще одном сельсовете Уярского района. Решение о введении налога приняли депутаты Балайского сельского совета.

В 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026 году — 1,5%, в 2027 году — 2%, в 2028 году — 2,5%, в 2029 году — 3%.

«Налог уплачивается в бюджет Балайского сельсовета Уярского района в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом».

По данным на 2022 год, в Балайском сельсовете проживало порядка 1 207 человек.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Ачинске тоже хотят ввести туристический налог. Городские власти предлагают ввести его с 1 января 2025 года.
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Туризм#Красноярский край#Налоги#Уярский район
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