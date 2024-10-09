В двух сельсоветах Красноярского края с 2025 года появится туристический налог

Posted 9 октября, 01:54
Published 9 октября, 01:54
Modified 9 октября, 01:57
Updated 9 октября, 01:57
Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное агентство по туризму, с 1 января 2025 года туристический налог начнет действовать на территории Рощинского сельсовета Уярского района.
По решению депутатов Рощинского сельского совета, в следующем году налоговая ставка составит 1%, в 2026 году — 1,5%, в 2027 году — 2%, в 2028 году — 2,5%, в 2029 году — 3%.
По данным на 2022 год, на территории Рощинского сельсовета проживало около 1,1 тысячи человек.
Однако как стало известно «Проспекту Мира», туристический налог в 2025 году начнет действовать в еще одном сельсовете Уярского района. Решение о введении налога приняли депутаты Балайского сельского совета.
В 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026 году — 1,5%, в 2027 году — 2%, в 2028 году — 2,5%, в 2029 году — 3%.
«Налог уплачивается в бюджет Балайского сельсовета Уярского района в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом».
По данным на 2022 год, в Балайском сельсовете проживало порядка 1 207 человек.