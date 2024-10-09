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Posted 9 октября, 07:50

Published 9 октября, 07:50

Modified 9 октября, 07:52

Updated 9 октября, 07:52

Въезд в красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли из-за ремонта

Въезд в красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли. Надолго?

9 октября 2024, 07:50
Фото: Ольга Глушкова, vk.com/yudinskayadolina

Въезд в красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли из-за ремонта

В красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли въезд из-за работ по благоустройству.

Как сообщает администрация парка, на этой неделе рабочие будут завершать благоустройство въездной зоны — укладывать асфальт. На время работ въезд на территорию парка для машин будет закрыт.

В «Юдинской долине» работы по благоустройству идут с начала сентября. Там расширяют парковку до 200 мест, усиливают покрытие дорожек и детских площадок.

Работы должны завершиться к концу октября.

Посетителям лучше уточнять информацию по доступности парковки у администратора с 9:00 до 21:00 по телефону +7 (908) 013-13-48.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Прогулка#Ограничения#Экопарк
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