Въезд в красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли. Надолго?

Posted 9 октября, 07:50
Published 9 октября, 07:50
Modified 9 октября, 07:52
Updated 9 октября, 07:52
Как сообщает администрация парка, на этой неделе рабочие будут завершать благоустройство въездной зоны — укладывать асфальт. На время работ въезд на территорию парка для машин будет закрыт.
В «Юдинской долине» работы по благоустройству идут с начала сентября. Там расширяют парковку до 200 мест, усиливают покрытие дорожек и детских площадок.
Работы должны завершиться к концу октября.
Посетителям лучше уточнять информацию по доступности парковки у администратора с 9:00 до 21:00 по телефону +7 (908) 013-13-48.