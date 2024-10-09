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Posted 9 октября, 11:45

Published 9 октября, 11:45

Modified 9 октября, 11:47

Updated 9 октября, 11:47

В Красноярске переполнены несколько отделений больницы №20

В Красноярске переполнены несколько отделений больницы №20. Люди лежат в коридоре

9 октября 2024, 11:45
Фото: радио «Красноярск Главный»

В Красноярске переполнены несколько отделений больницы №20

Несколько отделений больницы №20 в Красноярске переполнены. Пациентов кладут в коридорах.

О ситуации сообщает радио «Красноярск Главный». Переполнены оказались отделения неврологии и кардиологии.

Как сообщили представители 20-й больницы, причина в том, что другой больнице, в БСМП, сломался КТ-аппарат — теперь пациентов перенаправляют в больницу №20.

Поток больных оказался высоким, поэтому в отделениях временно разместили дополнительные койки в коридорах.

Специалисты больницы №20 заявили, что коллектив «делает всё возможное», чтобы никто из пациентов «не остался без внимания, несмотря на временные неудобства».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Медицина#Красноярск#Больница#Проблема#БСМП#Больница №20
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