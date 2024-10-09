В Красноярске переполнены несколько отделений больницы №20. Люди лежат в коридоре

Posted 9 октября, 11:45
Published 9 октября, 11:45
Modified 9 октября, 11:47
Updated 9 октября, 11:47
О ситуации сообщает радио «Красноярск Главный». Переполнены оказались отделения неврологии и кардиологии.
Как сообщили представители 20-й больницы, причина в том, что другой больнице, в БСМП, сломался КТ-аппарат — теперь пациентов перенаправляют в больницу №20.
Поток больных оказался высоким, поэтому в отделениях временно разместили дополнительные койки в коридорах.
Специалисты больницы №20 заявили, что коллектив «делает всё возможное», чтобы никто из пациентов «не остался без внимания, несмотря на временные неудобства».