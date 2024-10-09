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Posted 9 октября, 05:28

Published 9 октября, 05:28

Modified 9 октября, 05:56

Updated 9 октября, 05:56

В Красноярске с 19 октября изменится маршрут автобуса №23

В Красноярске с 19 октября изменится маршрут автобуса №23

9 октября 2024, 05:28
Фото: 2gis.ru
В Красноярске изменится схема движения автобусов №23. Изменить маршрут решили после жалоб жителей Солнечного на переполненные автобусы №50.

В сентябре жители Солнечного рассказали, что после продления №50 маршрута в автобусах начались давки. По словам пассажиров, по утрам некоторые не могут уехать на работу и учебу из-за переполненного пассажирами транспорта.

«Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта заявили, что рассматривают две возможности для решения этой проблемы: увеличение количества автобусов на №50 маршруте и создание нового.

В мэрии сообщили, что теперь автобусы маршрута №23 будут заезжать в 4-й микрорайон Солнечного.

С 19 октября на маршрут добавят 4 остановки: «Соколовская», « Школа № 156», «Ольховая», «Гриболевская».

Из маршрута исключат остановку «Детская библиотека „Жар-птица“, вместо неё автобусы № 23 будут останавливаться на „Центр Эдельвейс“.

В итоге за счет перераспределения пассажиропотока нагрузка на маршрут №50 снизится.

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