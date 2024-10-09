В Красноярске с 19 октября изменится маршрут автобуса №23

Posted 9 октября, 05:28
Published 9 октября, 05:28
Modified 9 октября, 05:56
Updated 9 октября, 05:56
В сентябре жители Солнечного рассказали, что после продления №50 маршрута в автобусах начались давки. По словам пассажиров, по утрам некоторые не могут уехать на работу и учебу из-за переполненного пассажирами транспорта.
«Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта заявили, что рассматривают две возможности для решения этой проблемы: увеличение количества автобусов на №50 маршруте и создание нового.
В мэрии сообщили, что теперь автобусы маршрута №23 будут заезжать в 4-й микрорайон Солнечного.
С 19 октября на маршрут добавят 4 остановки: «Соколовская», « Школа № 156», «Ольховая», «Гриболевская».
Из маршрута исключат остановку «Детская библиотека „Жар-птица“, вместо неё автобусы № 23 будут останавливаться на „Центр Эдельвейс“.
В итоге за счет перераспределения пассажиропотока нагрузка на маршрут №50 снизится.