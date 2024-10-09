В Красноярском крае на 29% вырос спрос на кадры

Posted 9 октября, 11:20
Published 9 октября, 11:20
Modified 9 октября, 13:35
Updated 9 октября, 13:35
Для привлечения кандидатов компании продолжают повышать зарплатные предложения: в Красноярском крае в III квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для новых сотрудников достигла 93 352 рублей в месяц по всем видам графика. Год к году увеличение размера зарплатных предложений составило +11%.
Однако зарплатная гонка постепенно замедляется, и компании всё чаще применяют другие методы для привлечения и удержания персонала. Так, согласно исследованию «Авито Работы», 80% сибиряков отметили, что в их компании есть система бонусов и льгот. По России об этом упомянули 77% участников опроса. Из разнообразных бонусов работающим жителям СФО чаще всего предлагают обучение за счёт компании, полисы ДМС и премии за достижение целей и продаж.
«Для решения вопроса нехватки кадров работодатели расширяют границы найма, привлекают разные категории соискателей, например, студентов, людей пенсионного и предпенсионного возраста, родителей в декрете и других кандидатов без опыта, которым предлагают обучение востребованной профессии прямо на рабочем месте. Таким образом компании получают сотрудников, чьи навыки наилучшим образом отвечают запросам бизнеса», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
Популярностью среди всех участников рынка труда пользуется подработка. По данным исследования Авито Работы 51% жителей Сибири подрабатывали хотя бы один раз за последний год. При поиске работы 31% кандидатов интересуются частичной занятостью и 26% — временной подработкой. Отвечая на этот запрос, работодатели Красноярского края в III квартале на 45% увеличили количество вакансий с возможностью подработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Привлечение временного персонала позволяет компаниям эффективнее закрывать вакансии и решать актуальные рабочие задачи.
Эксперты отмечают, что на современном рынке занятости существенно сократились сроки поиска вакансий и найма сотрудников. 53% жителей Сибири трудоустраиваются в течение одного месяца, причем 29% — в течение двух недель. В целом же половина (51%) респондентов в СФО за последний год искали новые карьерные возможности. При этом каждый третий участник опроса (33%) рассматривал предложения, которые подразумевают переезд в другой регион России.