В Красноярском крае нашли древний наскальный рисунок всадника на лосе

Posted 9 октября, 07:22
Published 9 октября, 07:22
Modified 9 октября, 07:22
Updated 9 октября, 07:22
В краевом отделении РГО рассказали, что археологическая экспедиция проходила в Мотыгинском районе недалеко от села Рыбное. В ходе экспедиции специалисты обнаружили уникальный наскальный рисунок всадника на лосе.
Директор организации «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников отметил, что такого сюжета в наскальном искусстве Ангары и Енисея еще не было.
«Про возраст изображения говорить сейчас затруднительно. Из аналогий нам известна фигурка всадницы на лосе из Колыванского района, её возраст более 2 000 лет. Наш лось на них не похож, но можно предположить, что сам сюжет мог появиться под влиянием южных скотоводов».
Предполагается, что рисунок мог появиться не раньше эпохи поздней бронзы — раннего железа, времени активного освоения лошадей для верховой езды.