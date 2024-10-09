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Posted 9 октября, 07:22

Published 9 октября, 07:22

Modified 9 октября, 07:22

Updated 9 октября, 07:22

В Красноярском крае нашли древний наскальный рисунок всадника на лосе

В Красноярском крае нашли древний наскальный рисунок всадника на лосе

9 октября 2024, 07:22
Фото: vk.com/expedition_center_rgo / Тимофей Ключников
В Красноярском крае в Мотыгинском районе нашли уникальный наскальный рисунок.

В краевом отделении РГО рассказали, что археологическая экспедиция проходила в Мотыгинском районе недалеко от села Рыбное. В ходе экспедиции специалисты обнаружили уникальный наскальный рисунок всадника на лосе.

Фото: vk.com/expedition_center_rgo / Тимофей Ключников

Директор организации «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников отметил, что такого сюжета в наскальном искусстве Ангары и Енисея еще не было.

«Про возраст изображения говорить сейчас затруднительно. Из аналогий нам известна фигурка всадницы на лосе из Колыванского района, её возраст более 2 000 лет. Наш лось на них не похож, но можно предположить, что сам сюжет мог появиться под влиянием южных скотоводов».

Предполагается, что рисунок мог появиться не раньше эпохи поздней бронзы — раннего железа, времени активного освоения лошадей для верховой езды.

  • Ранее археологи во время раскопок в центре Красноярска нашли часть оборонительной системы 17 века.
  • До этого мы писали о том, что во время раскопок на месте реконструкции старых домов на Карла Маркса были найдены человеческие останки и другие артефакты.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Археология#Мотыгинский район#Экспедиция
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