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Posted 9 октября, 07:28

Published 9 октября, 07:28

Modified 9 октября, 07:47

Updated 9 октября, 07:47

В Красноярском крае в 2025 году изменятся тарифы за вывоз мусора

В Красноярском крае в 2025 году изменятся тарифы за вывоз мусора

9 октября 2024, 07:28
Фото: 1MI
В Красноярском крае в следующем году могут вырасти тарифы за вывоз мусора. Об этом «ПМ» сообщили в региональном министерстве экологии.

В конце сентября депутат краевого ЗС Владислав Зырянов заявил, что в Минусинской технологической зоне [Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы] тариф за вывоз ТКО может вырасти в несколько раз.

Также Зырянов сообщил, что по контракту с минэкологии края замеры отходов должно провести краевое предприятие «Автоспецбаза». Однако, как говорит депутат, компания отдала субподряд регоператору, который работает в Минусинской технологической зоне и «непосредственно заинтересован в увеличении норматива накопления ТКО». По словам Владислава Зырянова, тариф для населения может вырасти в 2 раза.

1 октября «Проспект Мира» направил официальный запрос в министерство экологии Красноярского края с просьбой разъяснить появившуюся информацию. 9 октября министерство прислало ответ.

В минэкологии края заявили, что пересмотр нормативов накопления ТКО сейчас проводится во всех технологических зонах региона. В ведомстве пояснили, что работы по определению нормативов необходимо выполнять каждые 5 лет.

«Для установления нормативов накопления ТКО к 2025 году министерством заключен контракт с АО „Автоспецбаза“ по проведению замеров со сроком исполнения — до конца текущего года.
В свою очередь, для проведения замеров на территории Минусинской технологической зоны АО „Автоспецбаза“ заключила договор субподряда с ООО „РостТех“, так как на территории технологической зоны осуществлять транспортировку ТКО может только региональный оператор по обращению с ТКО, которым является компания „РостТех“.

В министерстве экологии края сообщили, что итоги замеров станут известны в конце 2024 года. На вопрос о том, приведут ли результаты этих замеров к увеличению или снижению тарифов за вывоз ТКО, в ведомстве заявили, что не могут комментировать эту тему, так как это входит в полномочия министерства тарифной политики края.

«Проспект Мира» направил официальный запрос министерству тарифной политики края. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске для жителей левого берега хотят в 2 раза поднять тариф на вывоз мусора.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Мусор#Красноярский край#Тарифы#Мусорный оператор#ТКО
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