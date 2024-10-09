В Красноярском крае в 2025 году изменятся тарифы за вывоз мусора

Posted 9 октября, 07:28
Published 9 октября, 07:28
Modified 9 октября, 07:47
Updated 9 октября, 07:47
В конце сентября депутат краевого ЗС Владислав Зырянов заявил, что в Минусинской технологической зоне [Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Минусинский и Шушенский районы] тариф за вывоз ТКО может вырасти в несколько раз.
Также Зырянов сообщил, что по контракту с минэкологии края замеры отходов должно провести краевое предприятие «Автоспецбаза». Однако, как говорит депутат, компания отдала субподряд регоператору, который работает в Минусинской технологической зоне и «непосредственно заинтересован в увеличении норматива накопления ТКО». По словам Владислава Зырянова, тариф для населения может вырасти в 2 раза.
1 октября «Проспект Мира» направил официальный запрос в министерство экологии Красноярского края с просьбой разъяснить появившуюся информацию. 9 октября министерство прислало ответ.
В минэкологии края заявили, что пересмотр нормативов накопления ТКО сейчас проводится во всех технологических зонах региона. В ведомстве пояснили, что работы по определению нормативов необходимо выполнять каждые 5 лет.
«Для установления нормативов накопления ТКО к 2025 году министерством заключен контракт с АО „Автоспецбаза“ по проведению замеров со сроком исполнения — до конца текущего года.
В свою очередь, для проведения замеров на территории Минусинской технологической зоны АО „Автоспецбаза“ заключила договор субподряда с ООО „РостТех“, так как на территории технологической зоны осуществлять транспортировку ТКО может только региональный оператор по обращению с ТКО, которым является компания „РостТех“.
В министерстве экологии края сообщили, что итоги замеров станут известны в конце 2024 года. На вопрос о том, приведут ли результаты этих замеров к увеличению или снижению тарифов за вывоз ТКО, в ведомстве заявили, что не могут комментировать эту тему, так как это входит в полномочия министерства тарифной политики края.
«Проспект Мира» направил официальный запрос министерству тарифной политики края. Мы опубликуем ответ, как только получим его.
До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске для жителей левого берега хотят в 2 раза поднять тариф на вывоз мусора.