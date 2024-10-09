В Красноярском крае в 2025 году изменятся тарифы за вывоз мусора

В министерстве экологии края сообщили, что итоги замеров станут известны в конце 2024 года. На вопрос о том, приведут ли результаты этих замеров к увеличению или снижению тарифов за вывоз ТКО, в ведомстве заявили, что не могут комментировать эту тему, так как это входит в полномочия министерства тарифной политики края.