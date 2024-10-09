В суде рассмотрят дело владельца «Сибирской Венеции» Подсохина о взятке

Posted 9 октября, 12:01
Published 9 октября, 12:01
Modified 9 октября, 12:04
Updated 9 октября, 12:04
В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили «Проспекту Мира», что 23 октября в суде назначено заседание по делу Подсохина.
Нам не удалось найти карточку дела Подсохина в суде, так как сайты судов пока не работают по техническим причинам. Мы связались с помощником судьи Новоселовой, которая рассматривает это дело, однако не ответили на вопрос, будет ли Подсохин принимать участие в заседании сам или его будут судить заочно.
Ранее появилась информация, что по линии Интерпола в Турции задержали некого А.П., разыскиваемого РФ за взяточничество. Он планировал по морю попасть в другую страну. Телеграм-канал «Сибирский гамбит» сообщил, что речь идет именно о Подсохине.
В сентябре 2023 года дело о взятке в отношении Подсохина прокуратура утвердила и направила в Советский районный суд. В прокуратуре пообещали уточнить информацию.
Подсохина обвиняли в том, что с помощью посредников он дал взятку в 500 тысяч рублей прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову. Подсохин, по мнению следователей, планировал ежемесячно давать Аслаханову такую взятку за покровительство бизнесу.