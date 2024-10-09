В суде рассмотрят дело владельца «Сибирской Венеции» Подсохина о взятке

Нам не удалось найти карточку дела Подсохина в суде, так как сайты судов пока не работают по техническим причинам. Мы связались с помощником судьи Новоселовой, которая рассматривает это дело, однако не ответили на вопрос, будет ли Подсохин принимать участие в заседании сам или его будут судить заочно.