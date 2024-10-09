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Posted 9 октября, 12:01

Published 9 октября, 12:01

Modified 9 октября, 12:04

Updated 9 октября, 12:04

В суде рассмотрят дело владельца «Сибирской Венеции» Подсохина о взятке

В суде рассмотрят дело владельца «Сибирской Венеции» Подсохина о взятке

9 октября 2024, 12:01
Фото: 1MI / sibvenice
В Советском районном суде Красноярска рассмотрят дело владельца «Сибирской Венеции» Алексея Подсохина. Красноярского бизнесмена обвиняют во взяточничестве.

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили «Проспекту Мира», что 23 октября в суде назначено заседание по делу Подсохина.

Нам не удалось найти карточку дела Подсохина в суде, так как сайты судов пока не работают по техническим причинам. Мы связались с помощником судьи Новоселовой, которая рассматривает это дело, однако не ответили на вопрос, будет ли Подсохин принимать участие в заседании сам или его будут судить заочно.

Ранее появилась информация, что по линии Интерпола в Турции задержали некого А.П., разыскиваемого РФ за взяточничество. Он планировал по морю попасть в другую страну. Телеграм-канал «Сибирский гамбит» сообщил, что речь идет именно о Подсохине.

В сентябре 2023 года дело о взятке в отношении Подсохина прокуратура утвердила и направила в Советский районный суд. В прокуратуре пообещали уточнить информацию.

Подсохина обвиняли в том, что с помощью посредников он дал взятку в 500 тысяч рублей прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову. Подсохин, по мнению следователей, планировал ежемесячно давать Аслаханову такую взятку за покровительство бизнесу.

  • Коттеджный поселок на месте бывшей птицефабрики «Сибирская губерния» начали строить в 2014 году. В 2017 году после совместной проверки прокуратуры и Стройнадзора выяснилось, что районная администрация не выдавала разрешение на строительство комплекса. Более того, оказалось, дома в «Сибирской Венеции» строили из уже использованных материалов.
  • В 2019 году в жилом комплексе планировали организовать детский лагерь, однако суд запретил вести подобную деятельность.
  • В 2023 году экс-прокурору Березовского района дали 10,5 лет колонии за получение взятки от Подсохина
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