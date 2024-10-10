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Posted 10 октября, 03:48

Published 10 октября, 03:48

Modified 10 октября, 03:48

Updated 10 октября, 03:48

В Назарове осудили женщину, избившую подругу дочери из-за вейпа

7 раз пнула по голове: в Назарове осудили мать, избившую подругу дочери из-за вейпа

10 октября 2024, 03:48
Фото: t.me/shot_shot

В Назарове осудили женщину, избившую подругу дочери из-за вейпа

В Назарове Красноярского края вынесли приговор 30-летней женщине, которая избила подругу своей дочери. Женщина заподозрила ее в краже электронной сигареты.

Все произошло 10 мая 2024 года. По версии следствия, 30-летняя жительница Назарова избила 12-летнюю подругу своей дочери, которая ночевала в их доме.

Утром подсудимая заподозрила девочку в краже электронной сигареты и 7 раз ударила ее ногами по голове. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девочке был нанесен легкий вред здоровью.

В прокуратуре рассказали, что жительница Назарова так и не признала своей вины. Несмотря на это, суд признал ее виновной и приговорил к 6 месяцам исправительных работ.

Кроме того, женщину обязали выплатить девочке 120 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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