7 раз пнула по голове: в Назарове осудили мать, избившую подругу дочери из-за вейпа

Posted 10 октября, 03:48
Published 10 октября, 03:48
Modified 10 октября, 03:48
Updated 10 октября, 03:48
Все произошло 10 мая 2024 года. По версии следствия, 30-летняя жительница Назарова избила 12-летнюю подругу своей дочери, которая ночевала в их доме.
Утром подсудимая заподозрила девочку в краже электронной сигареты и 7 раз ударила ее ногами по голове. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девочке был нанесен легкий вред здоровью.
В прокуратуре рассказали, что жительница Назарова так и не признала своей вины. Несмотря на это, суд признал ее виновной и приговорил к 6 месяцам исправительных работ.
Кроме того, женщину обязали выплатить девочке 120 тысяч рублей компенсации морального вреда.