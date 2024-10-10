prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 05:33

Published 10 октября, 05:33

Modified 10 октября, 05:35

Updated 10 октября, 05:35

Аналитики заявили, что красноярские работодатели «активно» поднимают зарплаты

Аналитики заявили, что красноярские работодатели «активно» поднимают зарплаты

10 октября 2024, 05:33
Фото: 1MI
Красноярские работодатели подняли предлагаемые зарплаты на 13 тысяч с начала года. По заявлению аналитиков, зарплатные предложения в крае «интенсивно растут».

С начала года, с января по сентябрь, зарплатные предложения выросли в регионе на 23% — это прирост на 13 905 рублей, сообщают аналитики платформы hh.ru. В январе средние предложения составляли 60 455 ₽, в июне уже 69 947 рублей, а в сентябре достигли 74 360 рублей

Аналитики объясняют рост нехваткой кадров, которая наблюдается уже не первый год.

«Рост зарплат наблюдается уже несколько лет и является следствием усугубления ситуации с дефицитом людей, инфляцией, курсовой нестабильности и других факторов», — прокомментировала ситуацию главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

При этом средние зарплатные ожидания жителей края, по данным платформы, находятся на уровне 60 тысяч рублей.

Читайте также:
Почти 600 вакансий: на красноярских оборонных предприятиях снова не хватает кадровКому в Красноярске готовы платить зарплату до 200 тысяч?Красноярцы стали чаще искать новую работу. Какую?
#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Зарплата#Работники#Работодатели
Подпишитесь