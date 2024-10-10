Аналитики заявили, что красноярские работодатели «активно» поднимают зарплаты

С начала года, с января по сентябрь, зарплатные предложения выросли в регионе на 23% — это прирост на 13 905 рублей, сообщают аналитики платформы hh.ru. В январе средние предложения составляли 60 455 ₽, в июне уже 69 947 рублей, а в сентябре достигли 74 360 рублей