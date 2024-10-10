Аналитики заявили, что красноярские работодатели «активно» поднимают зарплаты

Posted 10 октября, 05:33
Published 10 октября, 05:33
Modified 10 октября, 05:35
Updated 10 октября, 05:35
С начала года, с января по сентябрь, зарплатные предложения выросли в регионе на 23% — это прирост на 13 905 рублей, сообщают аналитики платформы hh.ru. В январе средние предложения составляли 60 455 ₽, в июне уже 69 947 рублей, а в сентябре достигли 74 360 рублей
Аналитики объясняют рост нехваткой кадров, которая наблюдается уже не первый год.
«Рост зарплат наблюдается уже несколько лет и является следствием усугубления ситуации с дефицитом людей, инфляцией, курсовой нестабильности и других факторов», — прокомментировала ситуацию главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
При этом средние зарплатные ожидания жителей края, по данным платформы, находятся на уровне 60 тысяч рублей.