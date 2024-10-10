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Posted 10 октября, 09:08

Published 10 октября, 09:08

Modified 10 октября, 09:10

Updated 10 октября, 09:10

Юрист объяснила, что грозит 13-летней школьнице за убийство сестер

Что грозит 13-летней школьнице, зарезавшей сестер? Ответ юриста

10 октября 2024, 09:08
Фото: СУ СК России по Самарской области

Юрист объяснила, что грозит 13-летней школьнице за убийство сестер

В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве двух малолетних сводных сестер. Юрист прокомментировала эту ситуацию и возможные последствия.

13-летняя девочка зарезала младших сводных сестер, спрятала тела на балконе и пошла гулять в парк. Тела обнаружила другая сестра — 10-летняя девочка сначала решила, что девочки так играют в прятки, а потом увидела кровь и сообщила обо всем родителям.

Когда мать связалась с 13-летней дочкой, спросила, знает ли она, что случилось дома та, предварительно, написала: «Это я! Аахахах». Эта информация официально не подтверждена.

После допроса в СК и общения с психологом 13-летнюю девочку увезли в психоневрологический диспансер на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).

Юрист Анна Смирнова в беседе с «Новыми Известиями» рассказала, что уголовного наказания девочка избежит.

«Согласно действующему законодательству, лицо, не достигшее возраста 14 лет, не подлежит уголовной ответственности, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления. Привлекать за убийство можно только вменяемое лицо старше 14 лет. Сейчас, как мы видим из сообщений новостных агентств, 13-летнюю девочку направили на психиатрическую экспертизу», — объяснила Смирнова.

Экспертиза, говорит юрист, может продлиться около месяца. Если врачи подтвердят у девочки наличие психических отклонений, ее могут поместить в стационар или поставить на учет в психдиспансер.

По мнению юриста, прогнозировать наказание родителей преждевременно.

«Если говорить об уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ, то ответственность родителей возможна только в том случае, если будет доказано жестокое обращение с ребенком с их стороны. В таком случае наказание для родителей может составить до трех лет заключения», — объяснила Смирнова.

Родителей могут признать виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка в соответствии со статьей 5.35 КоАП. В этом случае предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 рублей.

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