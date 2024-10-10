Что грозит 13-летней школьнице, зарезавшей сестер? Ответ юриста

13-летняя девочка зарезала младших сводных сестер, спрятала тела на балконе и пошла гулять в парк. Тела обнаружила другая сестра — 10-летняя девочка сначала решила, что девочки так играют в прятки, а потом увидела кровь и сообщила обо всем родителям.