Депутат пожаловалась на засилье квадроберов на набережной в Красноярске

Posted 10 октября, 12:30
Published 10 октября, 12:30
Modified 10 октября, 12:36
Updated 10 октября, 12:36
Пензина посвятила квадробингу пост в своем телеграм-канале. Она написала, что «мяукать и гавкать» нормально для детей до пяти лет.
«В таком возрасте это нормально. Каждый из нас в детстве и гавкал, и мяукал, и с удовольствием наряжался в снежинки, собачек, лисичек и зайчиков на новогоднюю елку. Но мы понимали, что не являемся этими животными».
Однако сейчас, по словам депутата, «происходит какой-то треш».
«Мало того что бедных детей больные взрослые водят на поводке по улицам, но ведь и позволяют, а порой и поощряют нападать на людей или животных. Мозг-то нужно включать и понимать, когда после 5 лет ребенок ведет себя как животное, то речь идет уже о психических патологиях, которые, на мой взгляд, при одобрении родных только усугубляются. Ребенок перестает различать где игра, а где реальная жизнь».
Пензина считает, что «нормальный родитель» поведет ребенка к психологу или психиатру, чтобы откорректировать его поведение.
В конце депутат пожаловалась на квадроберов, которых замечает на набережной.
«Я вот регулярно от 10 до 15 лет наблюдаю этих ненормальных, прыгающих в масках по набережной. Сюр какой-то».
Депутаты и общественность заинтересовались квадробингом после случая на концерте Мии Бойка 30 августа в ямальском Надыме. Во время выступления организаторы вывели на сцену потерявшуюся 8-летнюю девочку в кошачьей маске и с хвостом.Исполнительница спросила у ребенка, котенок та или «не дай бог квадробер».
После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению. По словам родителей девочки, у нее нервный срыв и она не хочет выходить на улицу.
Красноярский психолог рассказала «Проспекту Мира», что квадробинг может не нести в себе ничего опасного. Если ребенок «поиграл 1-2 часа и переключился» на другие занятия — спорт, творчество и другие увлечения, то это нормально.
Однако если ребенок начинает считать квадробинг образом жизни, это говорит о его неуверенности в себе и заниженной самооценке. Подробнее мнение психолога можно прочитать тут.