Энергетики установят новый турбогенератор на Красноярской ГРЭС-2

Мощность нового турбогенератора 165 МВт такая же, как у предыдущего. По прогнозам энергетиков, без нареканий он должен отработать не менее 30 лет. Уже в этом году турбогенератор начнет выработку первых мегаватт электроэнергии в Единую энергосистему страны: для населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий. А пока энергетики СГК готовят агрегат и сопутствующее оборудование к установке и запуску.