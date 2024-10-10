Энергетики установят новый турбогенератор на Красноярской ГРЭС-2

Posted 10 октября, 06:26
Published 10 октября, 06:26
Modified 10 октября, 06:29
Updated 10 октября, 06:29
Мощность нового турбогенератора 165 МВт такая же, как у предыдущего. По прогнозам энергетиков, без нареканий он должен отработать не менее 30 лет. Уже в этом году турбогенератор начнет выработку первых мегаватт электроэнергии в Единую энергосистему страны: для населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий. А пока энергетики СГК готовят агрегат и сопутствующее оборудование к установке и запуску.
Одновременно с подготовкой нового турбогенератора к установке выведены в ремонт его составные части: выполнены диагностика и восстановительный ремонт ротора и корпуса турбины. Весь комплекс работ повысит надежность энергоблока.
Параллельно завершаются текущие ремонты котлоагрегатов — в финальной стадии работы по замене более 20 тонн поверхностей нагрева, наиболее изнашиваемой части котла.
«Весь комплекс мероприятий повысит надежность энергоблока. Работы, которые мы ведем, никак не скажутся на теплоснабжении потребителей. Что касается выработки электроэнергии, поскольку Красноярская ГРЭС-2 один из мощных поставщиков, то все графики замены и ремонтов энергетического оборудования заблаговременно согласованы с регулирующим государственным органом — Системным оператором», — рассказал директор Красноярской ГРЭС-2 Сергей Самойлов.
В установке нового турбогенератора, а также ремонтах, которые в настоящий момент идут на энергоблоке №6 Красноярской ГРЭС-2, задействованы около 80 специалистов подрядной организации «СибЭР» и субподрядчиков. В рамках программы реновации, реализация которой запланирована до 2027 года, СГК заменит еще три турбогенератора, а также сопутствующее оборудование. Все мероприятия направлены на надежность и качество работы станции, непрерывность поставок тепловой и электрической энергии.