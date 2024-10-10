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Posted 10 октября, 10:50

Published 10 октября, 10:50

Modified 10 октября, 12:20

Updated 10 октября, 12:20

«Это незаменимое средство»: 7 причин, почему не нужно выкидывать банановую кожуру

«Это незаменимое средство»: 7 причин, почему не нужно выкидывать банановую кожуру

10 октября 2024, 10:50
Фото: 1MI
Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру в мусорное ведро? Специалисты говорят, что ее можно использовать в самых разнообразных ситуациях. Мы нашли несколько способов использования банановой кожуры.

Дешевое средство для полировки обуви

Банановая кожура хорошо подходит для того, чтобы навести блеск на кожаной обуви. Достаточно положить шкурку и протереть внутренней стороной ботинок до того момента, пока он не станет блестящим. Затем нужно убрать остатки кожуры и протереть начисто тряпкой. Лучше всего для полировки подойдёт слегка недозрелый банан.

Помогает бороться с насекомыми и уменьшает зуд после укусов

Для борьбы с насекомыми в домашних условиях следует положить банановую кожуру в пластиковый контейнер с плотной крышкой, сделав в ней несколько отверстий. Аромат привлечет мелких насекомых, который попадут в ловушку.

Если вас укусил комар, то натрите место укуса банановой кожурой. Это устранит зуд, уменьшит отек и воспаление. Также с помощью банановой кожуры можно снять раздражение от жгучей крапивы.

Подходит для садоводства и борьбы с тлей

Банановая кожура богата калием, фосфором и кальцием, что способствует укреплению стеблей растений, развитию корневой системы и росту растений. Достаточно просто обернуть банановую шкурку вокруг основания растения.

За счет того, что шкурки банана быстро разлагаются, их добавление в компостную яму запускает и ускоряет процессы гниения во всей компостной куче. Садоводы рекомендуют добавлять банановую кожуру во все типы компоста. Добавление шкурок при приготовлении обогащает компост фосфором и калием.

Также садоводы говорят, что банановая кожура способна помочь в борьбе с тлей. Люди советуют поместить кусок шкурки в землю, сделав вокруг растения несколько углублений диаметром 2-2,5 см. Утверждается, что благодаря калию кожура отпугивает тлю.

Отбеливает зубы

За счет природных материалов, которые содержатся в банановой кожуре, можно частично отбелить зубы. Для этого нужно:

  • Взять кожуру, зубную щетку и пасту;
  • Втирать внутреннюю часть кожуры в зубы, пока она не образует жидкую массу;
  • В течение 10 минут нужно походить с открытым ртом;
  • С помощью зубной щетки следует почистить банановой массой зубы, после чего прополощите рот;
  • Почистите зубы обычной зубной пастой и снова прополощите рот.

Для получения результата этот способ нужно использовать в течение двух недель.

Как средство от прыщей, раздражения и отеков под глазами

Банановая кожура обладает антибактериальными, противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Благодаря этому ее можно использовать в качестве лечебной маски, если вы страдаете от угрей.

Также кожуру можно использовать для осветления и смягчения кожи под глазами. Дело в том, что банановая шкурка богата витамином Е, который увлажняет кожу и защищает от преждевременного старения.

Следует нарезать кожуру на небольшие кусочки и немного потолочь массу в ступке. Затем нужно нанести маску на лицо, подержать около 15 минут и смыть очищающим средством.

Чтобы снять раздражение на лице, необходимо аккуратно втереть внутреннюю часть кожуры переспевшего банана в пораженные участки и оставьте частички шкурки на коже.

Через 10 минут умойтесь. Эту процедуру можно повторять два раза в день. Результат может появиться уже через неделю.

Чистит изделия и украшения из серебра

Если ваши изделия начали тускнеть, то для их очистки нужно использовать банановую кожуру. Для этого нужно положить ее в блендер, залить 100 мл воды и пробить до пасты.

В течение нескольких минут следует натирать серебро пастой, после чего оставить на 1-2 часа. Затем достаточно протереть изделие мягкой тряпкой.

Банановая кожура вместо иголки

Если вы боитесь иголок и боли, то можно попробовать удалить занозу с помощью шкурки банана. Оказывается, что ферменты в кожуре смягчают кожу и обладают противомикробным действием.

Нужно отрезать небольшой кусочек банановой кожуры, приложить на участок кожи с занозой и обмотать пластырем, оставив на ночь. Утром возьмите пинцет и достаньте занозу.

Помогает ухаживать за комнатными растениями

Оказывается, что с помощью банановой кожуры можно подкармливать комнатные растения. Необходимо нарезать корку на кусочки и полностью высушить.

Сухую заготовку нужно перебить в блендере в порошок. Использовать удобрение для подкормки растений следует один раз в месяц. Для этого наберите порошок в ложку и посыпайте почву вокруг корневой шейки. Цветущие комнатные растения с таким удобрением щедро выбрасывают бутоны и долго цветут.

Если комнатные растения с плотными листьями выглядят тусклыми, протрите их банановой кожурой. После удаления пыли процесс фотосинтеза возобновится, и растение будет выглядеть свежим.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Насекомые#Бананы#Кожа#Садоводство
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