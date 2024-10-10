«Это незаменимое средство»: 7 причин, почему не нужно выкидывать банановую кожуру

Posted 10 октября, 10:50
Published 10 октября, 10:50
Modified 10 октября, 12:20
Updated 10 октября, 12:20
Банановая кожура хорошо подходит для того, чтобы навести блеск на кожаной обуви. Достаточно положить шкурку и протереть внутренней стороной ботинок до того момента, пока он не станет блестящим. Затем нужно убрать остатки кожуры и протереть начисто тряпкой. Лучше всего для полировки подойдёт слегка недозрелый банан.
Для борьбы с насекомыми в домашних условиях следует положить банановую кожуру в пластиковый контейнер с плотной крышкой, сделав в ней несколько отверстий. Аромат привлечет мелких насекомых, который попадут в ловушку.
Если вас укусил комар, то натрите место укуса банановой кожурой. Это устранит зуд, уменьшит отек и воспаление. Также с помощью банановой кожуры можно снять раздражение от жгучей крапивы.
Банановая кожура богата калием, фосфором и кальцием, что способствует укреплению стеблей растений, развитию корневой системы и росту растений. Достаточно просто обернуть банановую шкурку вокруг основания растения.
За счет того, что шкурки банана быстро разлагаются, их добавление в компостную яму запускает и ускоряет процессы гниения во всей компостной куче. Садоводы рекомендуют добавлять банановую кожуру во все типы компоста. Добавление шкурок при приготовлении обогащает компост фосфором и калием.
Также садоводы говорят, что банановая кожура способна помочь в борьбе с тлей. Люди советуют поместить кусок шкурки в землю, сделав вокруг растения несколько углублений диаметром 2-2,5 см. Утверждается, что благодаря калию кожура отпугивает тлю.
За счет природных материалов, которые содержатся в банановой кожуре, можно частично отбелить зубы. Для этого нужно:
Для получения результата этот способ нужно использовать в течение двух недель.
Банановая кожура обладает антибактериальными, противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Благодаря этому ее можно использовать в качестве лечебной маски, если вы страдаете от угрей.
Также кожуру можно использовать для осветления и смягчения кожи под глазами. Дело в том, что банановая шкурка богата витамином Е, который увлажняет кожу и защищает от преждевременного старения.
Следует нарезать кожуру на небольшие кусочки и немного потолочь массу в ступке. Затем нужно нанести маску на лицо, подержать около 15 минут и смыть очищающим средством.
Чтобы снять раздражение на лице, необходимо аккуратно втереть внутреннюю часть кожуры переспевшего банана в пораженные участки и оставьте частички шкурки на коже.
Через 10 минут умойтесь. Эту процедуру можно повторять два раза в день. Результат может появиться уже через неделю.
Если ваши изделия начали тускнеть, то для их очистки нужно использовать банановую кожуру. Для этого нужно положить ее в блендер, залить 100 мл воды и пробить до пасты.
В течение нескольких минут следует натирать серебро пастой, после чего оставить на 1-2 часа. Затем достаточно протереть изделие мягкой тряпкой.
Если вы боитесь иголок и боли, то можно попробовать удалить занозу с помощью шкурки банана. Оказывается, что ферменты в кожуре смягчают кожу и обладают противомикробным действием.
Нужно отрезать небольшой кусочек банановой кожуры, приложить на участок кожи с занозой и обмотать пластырем, оставив на ночь. Утром возьмите пинцет и достаньте занозу.
Оказывается, что с помощью банановой кожуры можно подкармливать комнатные растения. Необходимо нарезать корку на кусочки и полностью высушить.
Сухую заготовку нужно перебить в блендере в порошок. Использовать удобрение для подкормки растений следует один раз в месяц. Для этого наберите порошок в ложку и посыпайте почву вокруг корневой шейки. Цветущие комнатные растения с таким удобрением щедро выбрасывают бутоны и долго цветут.
Если комнатные растения с плотными листьями выглядят тусклыми, протрите их банановой кожурой. После удаления пыли процесс фотосинтеза возобновится, и растение будет выглядеть свежим.