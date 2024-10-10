«Это незаменимое средство»: 7 причин, почему не нужно выкидывать банановую кожуру

Банановая кожура хорошо подходит для того, чтобы навести блеск на кожаной обуви. Достаточно положить шкурку и протереть внутренней стороной ботинок до того момента, пока он не станет блестящим. Затем нужно убрать остатки кожуры и протереть начисто тряпкой. Лучше всего для полировки подойдёт слегка недозрелый банан.