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Posted 10 октября, 11:35

Published 10 октября, 11:35

Modified 10 октября, 12:36

Updated 10 октября, 12:36

Госдума хочет ввести штрафы для квадроберов и их родителей до 5 тысяч рублей

Госдума хочет ввести штрафы для квадроберов и их родителей до 5 тысяч рублей

10 октября 2024, 11:35
Фото: Shutterstock
Рабочая группа юристов и депутатов Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды квадробинга и поправки в Административный кодекс РФ.

Квадробинг — популярное среди детей и подростков увлечение, которое заключается в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок. Дети надевают маски и хвосты, выполняя различные движения.

Смысл квадробинга в том, чтобы максимально приблизиться к поведению кошки, собаки или других животных.

Как рассказал «Российской газете» депутат Госдумы Андрей Свинцов, сейчас готовят следующие поправки:

  • запрет популяризации квадробинга в соцсетях;
  • штраф от 1000 до 5000 рублей для родителей за выгул детей на четвереньках;
  • штрафы родителям за вред здоровью, если их ребенок покусал прохожего.

Помимо штрафа, за правонарушение хотят ввести другое наказание: арест на 15 суток.

Согласно административному кодексу, наказать за подобное могут только человека, достигшего 16 лет. Если нарушитель младше, то к ответственности привлекут родителей — им может грозить штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а при повторном нарушении органы опеки могут поставить ребенка на учет.

Депутат Свинцов заявил, что такие штрафы «приведут в чувство мам и бабушек», которые «выгуливают детей на поводке»

«Задачи рушить семьи у нас нет. Запрет продвижения в сети квадро бинга сведет на нет его как направление детского и молодежного движения. А вот более широкие инструменты воздействия, которые мы готовим, позволят вернуть детей в секции и кружки вместо ползания и лаяния на улицах», — утверждает Свинцов.

Ожидается, что поправки примут в ближайшие два-три месяца.

Депутаты и общественность заинтересовались квадробингом после случая на концерте Мии Бойка 30 августа в ямальском Надыме. Во время выступления организаторы вывели на сцену потерявшуюся 8-летнюю девочку в кошачьей маске и с хвостом. Исполнительница спросила у ребенка, котенок та или «не дай бог квадробер».

После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению. По словам родителей девочки, у нее нервный срыв и она не хочет выходить на улицу.

Красноярский психолог рассказала «Проспекту Мира», что квадробинг может не нести в себе ничего опасного. Если ребенок «поиграл 1-2 часа и переключился» на другие занятия — спорт, творчество и другие увлечения, то это нормально.

Однако если ребенок начинает считать квадробинг образом жизни, это говорит о его неуверенности в себе и заниженной самооценке. Подробнее мнение психолога можно прочитать тут.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов. Стоимость услуги автор объявления оценил в 2 тысячи рублей.
  • Позднее в продаже появились домики для квадроберов — конструкция сделана из ДСП и выглядит, как собачья будка. За такой «дом» просят 10 тысяч рублей.
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Россия#Штрафы#Госдума#Квадробер
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