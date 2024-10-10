Госдума хочет ввести штрафы для квадроберов и их родителей до 5 тысяч рублей

Posted 10 октября, 11:35
Published 10 октября, 11:35
Modified 10 октября, 12:36
Updated 10 октября, 12:36
Квадробинг — популярное среди детей и подростков увлечение, которое заключается в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок. Дети надевают маски и хвосты, выполняя различные движения.
Смысл квадробинга в том, чтобы максимально приблизиться к поведению кошки, собаки или других животных.
Как рассказал «Российской газете» депутат Госдумы Андрей Свинцов, сейчас готовят следующие поправки:
Помимо штрафа, за правонарушение хотят ввести другое наказание: арест на 15 суток.
Согласно административному кодексу, наказать за подобное могут только человека, достигшего 16 лет. Если нарушитель младше, то к ответственности привлекут родителей — им может грозить штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а при повторном нарушении органы опеки могут поставить ребенка на учет.
Депутат Свинцов заявил, что такие штрафы «приведут в чувство мам и бабушек», которые «выгуливают детей на поводке»
«Задачи рушить семьи у нас нет. Запрет продвижения в сети квадро бинга сведет на нет его как направление детского и молодежного движения. А вот более широкие инструменты воздействия, которые мы готовим, позволят вернуть детей в секции и кружки вместо ползания и лаяния на улицах», — утверждает Свинцов.
Ожидается, что поправки примут в ближайшие два-три месяца.
Депутаты и общественность заинтересовались квадробингом после случая на концерте Мии Бойка 30 августа в ямальском Надыме. Во время выступления организаторы вывели на сцену потерявшуюся 8-летнюю девочку в кошачьей маске и с хвостом. Исполнительница спросила у ребенка, котенок та или «не дай бог квадробер».
После ответа, что девочка — квадробер, Мия Бойка спросила зрителей: «Кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Многие начали кричать, что негативно относятся к этому увлечению. По словам родителей девочки, у нее нервный срыв и она не хочет выходить на улицу.
Красноярский психолог рассказала «Проспекту Мира», что квадробинг может не нести в себе ничего опасного. Если ребенок «поиграл 1-2 часа и переключился» на другие занятия — спорт, творчество и другие увлечения, то это нормально.
Однако если ребенок начинает считать квадробинг образом жизни, это говорит о его неуверенности в себе и заниженной самооценке. Подробнее мнение психолога можно прочитать тут.