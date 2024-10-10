Котюков не стал отправлять Логинова в отставку

Вслед за Дюковым отставку Логинова поддержали и депутаты краевого парламента: Алексей Бойков и Владимир Вахтель. На этот счет высказались и эксперты. По их мнению, скандал вокруг мэра отразится на аппарате губернатора и депутатах.