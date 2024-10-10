Котюков не стал отправлять Логинова в отставку

Posted 10 октября, 12:57
Published 10 октября, 12:57
Modified 10 октября, 13:02
Updated 10 октября, 13:02
Отправить в отставку мэра Владислава Логинова призывал депутат горсовета Вячеслав Дюков. Он отправил губернатору соответствующее обращение.
В нем Дюков заявил, что за последние 2 года качество муниципального управления в Красноярске резко снизилось.
Вслед за Дюковым отставку Логинова поддержали и депутаты краевого парламента: Алексей Бойков и Владимир Вахтель. На этот счет высказались и эксперты. По их мнению, скандал вокруг мэра отразится на аппарате губернатора и депутатах.
Ответ правительства края на свое обращение Дюков выложил на личной странице во «Вконтакте». Он написал, что губернатор «не нашел оснований для инициирования им процедуры удаления главы города Красноярска в отставку».
«Анализ оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Красноярска, проведённый в рамках подготовки ежегодного сводного доклада о результатах мониторинга деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Красноярского края по итогам 2023 года, а также фактов изложенных в Вашем письме, свидетельствует об отсутствии оснований для инициирования Губернатором края процедуры удаления главы города Красноярска в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона №131 — ФЗ», — сказано в ответе.
Письмо, при этом, подписал не губернатор, а его первый заместитель и руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко.