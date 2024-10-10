Как вкусно засолить грибы на зиму? Рецепт от красноярского бренд-шефа

Сначала грузди нужно промыть, убрать листья, иголки и другую «лесную грязь». Затем грибы необходимо вымочить в холодной воде одни сутки. Вымоченные грузди складываем в емкость, пересыпая слои солью с сахаром. Когда все грузди вложены, их нужно поставить под пресс еще на сутки.