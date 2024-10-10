Как вкусно засолить грибы на зиму? Рецепт от красноярского бренд-шефа

Posted 10 октября, 07:12
Published 10 октября, 07:12
Modified 10 октября, 08:16
Updated 10 октября, 08:16
Чемеренко опубликовал рецепт засолки груздей. Вот что для него понадобится:
Сначала грузди нужно промыть, убрать листья, иголки и другую «лесную грязь». Затем грибы необходимо вымочить в холодной воде одни сутки. Вымоченные грузди складываем в емкость, пересыпая слои солью с сахаром. Когда все грузди вложены, их нужно поставить под пресс еще на сутки.
Потом грузди нужно переложить в предварительно стерилизованные банки и добавить к ним чеснок, перец, корень хрена и лавровый лист. Затем накрыть листом хрена и до верха залить банки рассолом. Как рассол используйте жидкость, которая выделилась после суток под прессом.
«Этот способ засолки холодный, поэтому кипятить рассол не нужно», — уточнил бренд-шеф.
Грибам необходимо дать просолится 45 дней в холодильнике — потом можно есть.