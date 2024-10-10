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Posted 10 октября, 07:12

Published 10 октября, 07:12

Modified 10 октября, 08:16

Updated 10 октября, 08:16

Красноярский бренд-шеф поделился рецептом засолки грибов

Как вкусно засолить грибы на зиму? Рецепт от красноярского бренд-шефа

10 октября 2024, 07:12
Фото: t.me/KitchenROMANce

Красноярский бренд-шеф поделился рецептом засолки грибов

Бренд-шеф рестогруппы Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко рассказал, как вкусно засолить грибы на зиму. Вот рецепт.

Чемеренко опубликовал рецепт засолки груздей. Вот что для него понадобится:

  • грузди — 1 кг;
  • соль крупная — 30 гр;
  • сахар — 20 гр;
  • лавровый лист — 2 шт;
  • чеснок — 20 гр;
  • корень хрена — 15 гр;
  • лист хрена — 1 шт;
  • перец черный горошек — 3 гр.

Сначала грузди нужно промыть, убрать листья, иголки и другую «лесную грязь». Затем грибы необходимо вымочить в холодной воде одни сутки. Вымоченные грузди складываем в емкость, пересыпая слои солью с сахаром. Когда все грузди вложены, их нужно поставить под пресс еще на сутки.

Потом грузди нужно переложить в предварительно стерилизованные банки и добавить к ним чеснок, перец, корень хрена и лавровый лист. Затем накрыть листом хрена и до верха залить банки рассолом. Как рассол используйте жидкость, которая выделилась после суток под прессом.

«Этот способ засолки холодный, поэтому кипятить рассол не нужно», — уточнил бренд-шеф.
Фото: t.me/KitchenROMANce

Грибам необходимо дать просолится 45 дней в холодильнике — потом можно есть.

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