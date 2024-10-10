Клининг не потребуется: как самостоятельно отмыть натяжной потолок

Не стоит сильно давить на потолок, чтобы он не деформировался. После нужно промыть тряпку в чистой воде, отожмите и нова протереть потолок, чтобы убрать остатки мыла.

Затем, если у вас глянцевый потолок, его можно протереть сухой чистой тканью для блеска.