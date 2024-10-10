Клининг не потребуется: как самостоятельно отмыть натяжной потолок

Posted 10 октября, 10:29
Published 10 октября, 10:29
Modified 10 октября, 10:31
Updated 10 октября, 10:31
Натяжной потолок может казаться чистым, но скорее всего, вы удивитесь, количеству грязи, если помоете его. Вот что вам потребуется для уборки:
Для начала разведите немного моющего средства в теплой воде. Несколько капель будет достаточно на ведро воды для создания слабого мыльного раствора. Окуните в раствор мягкую тряпку, тщательно отожмите и начните аккуратно протирать потолок круговыми движениями.
Не стоит сильно давить на потолок, чтобы он не деформировался. После нужно промыть тряпку в чистой воде, отожмите и нова протереть потолок, чтобы убрать остатки мыла.
Затем, если у вас глянцевый потолок, его можно протереть сухой чистой тканью для блеска.
Нельзя для мытья натяжного потолка использовать абразивные чистящие средства, жесткие щетки или губки — они могут повредить и поцарапать поверхность.
В дальнейшем при появлении отдельных пятен удаляйте их сразу, чтобы они не въелись в материал.