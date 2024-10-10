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Posted 10 октября, 10:29

Published 10 октября, 10:29

Modified 10 октября, 10:31

Updated 10 октября, 10:31

Клининг не потребуется: как самостоятельно отмыть натяжной потолок

Клининг не потребуется: как самостоятельно отмыть натяжной потолок

10 октября 2024, 10:29
Фото: 1MI
Рассказываем, как самому помыть натяжной потолок подручными средствами.

Натяжной потолок может казаться чистым, но скорее всего, вы удивитесь, количеству грязи, если помоете его. Вот что вам потребуется для уборки:

  • Тряпка или губка. Лучше всего подойдут салфетки из микрофибры — они не оставляют на поверхности ворсинок. Их можно использовать и для окончательной полировки.
  • Швабра с длинной ручкой и мягкой насадкой. Она пригодится для очистки труднодоступных мест и при отсутствии стремянки.
  • Моющие средства. Самыми подходящими будут специализированные средства для натяжных потолков. Однако глянцевые потолки можно мыть слабым мыльным раствором.

Для начала разведите немного моющего средства в теплой воде. Несколько капель будет достаточно на ведро воды для создания слабого мыльного раствора. Окуните в раствор мягкую тряпку, тщательно отожмите и начните аккуратно протирать потолок круговыми движениями.

Не стоит сильно давить на потолок, чтобы он не деформировался. После нужно промыть тряпку в чистой воде, отожмите и нова протереть потолок, чтобы убрать остатки мыла.
Затем, если у вас глянцевый потолок, его можно протереть сухой чистой тканью для блеска.

Нельзя для мытья натяжного потолка использовать абразивные чистящие средства, жесткие щетки или губки — они могут повредить и поцарапать поверхность.
В дальнейшем при появлении отдельных пятен удаляйте их сразу, чтобы они не въелись в материал.

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