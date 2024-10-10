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Posted 10 октября, 11:46

Published 10 октября, 11:46

Modified 10 октября, 11:48

Updated 10 октября, 11:48

Красноярец обвинил краевой минздрав в отсутствии квот на МРТ для онкобольных

Красноярец обвинил краевой минздрав в отсутствии квот на МРТ для онкобольных

10 октября 2024, 11:46
Фото: 1MI
Онкобольному красноярцу, которому изначально отказались выдавать направление на МРТ, все-таки дали квоту на обследование. Однако мужчина считает, что проблема намного серьезнее и винит краевой минздрав в отсутствии квот на обследования для онкобольных.

Депутат краевого ЗС Алексей Бойков в своих соцсетях рассказал, что к нему обратился житель Красноярска с онкологическим заболеванием.

Красноярец заявил, что ему нужно было сделать МРТ, но врач центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) категорически отказался выдавать направление на обследование, сославшись на отсутствие квот. По словам Алексея Бойкова, во время разбирательств выяснилось, что квот нет и онкобольным приходится ждать очереди по 3-4 месяца, что является нарушением сроков оказания помощи.

«Проспекту Мира» удалось пообщаться с красноярцем Владимиром, который является автором этого обращения.

По словам мужчины, у него рак почки и в прошлом году ему сделали резекцию, удалив кусочек органа. Согласно клиническим рекомендациям, каждые три месяца он должен проходить различные обследования, в том числе МРТ.

«Все было хорошо до прошлой недели, пока я не пришел в центр амбулаторной онкологической помощи Terve на Воронова. На приеме онколог отказался выписывать направление на МРТ.
Отказ объяснили тем, что квот нет и лист ожидания составляет 3-4 месяца. На мой взгляд, центр в этой ситуации не виноват. А что они могут сделать, если краевой минздрав не выделяет квоты?
Я направил письменное обращение в министерство здравоохранения и позвонил им. После этого мне сразу перезвонили из Terve и квота на ближайшее время нашлась мгновенно. Между моим звонком и моментом, когда нашлась квота, прошло часа три. Спустя какое-то время мне позвонили из минздрава.
То есть свою проблему я решил, однако бабушки и дедушки продолжают ждать своей очереди по 3-4 месяца. Я направил обращения к депутату Алексею Бойкову, в прокуратуру и минздрав. Это защита не моих интересов, а других онкобольных».

В распоряжение «Проспекта Мира» также попало обращение Владимира. В нем мужчина пишет, что своевременное назначение исследований, которые прописаны в клинических рекомендациях, могли бы помочь вовремя среагировать на изменения состояния больного и назначить лечение, сохранив трудоспособность и продлив жизнь многим пациентам с онкологическим диагнозом.

«Благодаря клиническим рекомендациям, в идеале, пациенту должно быть все равно, где лечиться — в крупных центрах или в региональных больницах. Клинические рекомендации едины для всех.
Министерство здравоохранения сначала выдавило всех больных из краевого онкоцентра, перенаправив поток в ЦАОПы. Но квот на обслуживание этих больных в достаточном объеме не выделяет, по телефону ссылаясь на то, что ЦАОПы — это частные медицинские компании. Система должна работать на благо пациента.
Минздрав Красноярского края не решает проблему в целом, оставляя онкологических больных без диагностики. В ситуации, когда это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти».

«Проспект Мира» обратился в министерство здравоохранения края. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

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