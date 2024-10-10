Красноярец обвинил краевой минздрав в отсутствии квот на МРТ для онкобольных

Красноярец заявил, что ему нужно было сделать МРТ, но врач центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) категорически отказался выдавать направление на обследование, сославшись на отсутствие квот. По словам Алексея Бойкова, во время разбирательств выяснилось, что квот нет и онкобольным приходится ждать очереди по 3-4 месяца, что является нарушением сроков оказания помощи.