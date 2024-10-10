Красноярцы выбрасывают мусор прямо из окна. У дома уже выросла гора из пакетов!

Posted 10 октября, 06:52
Published 10 октября, 06:52
Modified 10 октября, 08:15
Updated 10 октября, 08:15
Все происходит в доме на Воронова, 12б. Фото и видео свалки под окнами опубликовали в группе «Мкр. Зеленая Роща | Красноярск».
«Если в течение дня это не будет убрано, будет привлечена полиция», — пишет автор поста.
На опубликованном видео показано, как жители восьмого этажа выбрасывают мешки с мусором из окон общежития.
В комментариях другие жителя злятся и говорят, что такое происходит не в первый раз.