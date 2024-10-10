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Posted 10 октября, 06:52

Published 10 октября, 06:52

Modified 10 октября, 08:15

Updated 10 октября, 08:15

В Красноярске жильцы общежития выкидывают мусор прямо из окна

Красноярцы выбрасывают мусор прямо из окна. У дома уже выросла гора из пакетов!

10 октября 2024, 06:52

В Красноярске жильцы общежития выкидывают мусор прямо из окна

Жильцы общежития в красноярском микрорайоне Зелёная роща выкидывают мусор из окон. Под домом уже выросла гора из пакетов.

Все происходит в доме на Воронова, 12б. Фото и видео свалки под окнами опубликовали в группе «Мкр. Зеленая Роща | Красноярск».

«Если в течение дня это не будет убрано, будет привлечена полиция», — пишет автор поста.
Фото: «Мкр. Зеленая Роща | Красноярск», vk.com

На опубликованном видео показано, как жители восьмого этажа выбрасывают мешки с мусором из окон общежития.

Видео: «Мкр. Зеленая Роща | Красноярск», vk.com.

В комментариях другие жителя злятся и говорят, что такое происходит не в первый раз.

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#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мусор#Зеленая Роща#Проблема
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