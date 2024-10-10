prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 10:22

Published 10 октября, 10:22

Modified 10 октября, 12:08

Updated 10 октября, 12:08

Митволь требует почти миллиард рублей со строителей красноярского метро

Митволь требует почти миллиард рублей со строителей красноярского метро

10 октября 2024, 10:22
Фото: prmira.ru
Экс-проектировщик красноярского метро Олег Митволь требует с генподрядчика строительства метро АО «Моспроект-3» около 950 миллионов рублей. Соответствующий иск он подал в Тверской районный суд Москвы еще в конце августа.

В карточке дела не указаны требования. Адвокат Михаил Шолохов сообщил «Проспекту Мира», что «Моспроект-3» получил от края 4,2 миллиарда рублей за проектировку метротрама, при этом компании якобы передали недоработанный проект «КрасноярскТИСИЗ» Митволя, за который институту ранее заплатили почти миллиард рублей. Сейчас Митволь требует эти деньги с «Моспроекта-3».

В краевом Центре транспортной логистики (ЦТЛ) нам сообщили, что проект нынешнего метро с более ранними не связаны — «это абсолютно новый проект», для которого проводились «абсолютно новые изыскания» и проектные работы.

«Никакие старые изыскания не использовались, потому что у нас глубина метро совершенно другая — у нас не метрополитен, как проектировали ранее, а метротрам. Мы с „Моспроектом-3“ заключили контракт „под ключ“ — от проектирования до запуска в эксплуатацию. Все, что было ранее, никак не используется», — сообщил нам представитель ЦТЛ.

В ведомстве нам сообщили, что заключили контракт в августе 2022 года. Согласно сайту госзакупок, ЦТЛ заключил с «Моспроектом-3» госконтракт на 2,8 млрд рублей, а не 4,2 млрд рублей как указывает Митволь.

«Проспекту Мира» не удалось получить комментарий от пресс-секретаря «Моспроект-3». Мы направим официальный запрос.

  • Суд приговорил Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о хищении при проектировании метро и потребовал взыскать с него 741 миллион и 211 миллионов рублей. По версии следствия, его компания «Красноярский ТИСИЗ» получила 954 миллионов рублей на проектирование и изыскания для метро, но не выполнила большую часть работ и использовала устаревшие документы.
  • Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые знали, что проект недоделан и способствовали хищению.
  • Экс-министра транспорта Димитрова уже осудили — он получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Лапшину и Мандрову пока не вынесли приговор из-за того, что первый проходит судебно-медицинскую экспертизу из-за онкологии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий
Читайте также:
Пеньки да заборы: что сделали по метро за два месяца перекрытий в центре Красноярска
#Владислав Савончик#Красноярск#Метро#Суд#Иск#Строительство#Госзакупки#Центр транспортной логистики#Олег Митволь#Моспроект-3#Хищение#Колония#Контракт#Адвокат
Подпишитесь