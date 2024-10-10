Митволь требует почти миллиард рублей со строителей красноярского метро

Posted 10 октября, 10:22
Published 10 октября, 10:22
Modified 10 октября, 12:08
Updated 10 октября, 12:08
В карточке дела не указаны требования. Адвокат Михаил Шолохов сообщил «Проспекту Мира», что «Моспроект-3» получил от края 4,2 миллиарда рублей за проектировку метротрама, при этом компании якобы передали недоработанный проект «КрасноярскТИСИЗ» Митволя, за который институту ранее заплатили почти миллиард рублей. Сейчас Митволь требует эти деньги с «Моспроекта-3».
В краевом Центре транспортной логистики (ЦТЛ) нам сообщили, что проект нынешнего метро с более ранними не связаны — «это абсолютно новый проект», для которого проводились «абсолютно новые изыскания» и проектные работы.
«Никакие старые изыскания не использовались, потому что у нас глубина метро совершенно другая — у нас не метрополитен, как проектировали ранее, а метротрам. Мы с „Моспроектом-3“ заключили контракт „под ключ“ — от проектирования до запуска в эксплуатацию. Все, что было ранее, никак не используется», — сообщил нам представитель ЦТЛ.
В ведомстве нам сообщили, что заключили контракт в августе 2022 года. Согласно сайту госзакупок, ЦТЛ заключил с «Моспроектом-3» госконтракт на 2,8 млрд рублей, а не 4,2 млрд рублей как указывает Митволь.
«Проспекту Мира» не удалось получить комментарий от пресс-секретаря «Моспроект-3». Мы направим официальный запрос.