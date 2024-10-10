Митволь требует почти миллиард рублей со строителей красноярского метро

В карточке дела не указаны требования. Адвокат Михаил Шолохов сообщил «Проспекту Мира», что «Моспроект-3» получил от края 4,2 миллиарда рублей за проектировку метротрама, при этом компании якобы передали недоработанный проект «КрасноярскТИСИЗ» Митволя, за который институту ранее заплатили почти миллиард рублей. Сейчас Митволь требует эти деньги с «Моспроекта-3».