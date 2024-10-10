Более 70% красноярцев выбирают новые машины в интернете

Posted 10 октября, 03:00
Published 10 октября, 03:00
Modified 10 октября, 04:43
Updated 10 октября, 04:43
Платформа «Авито Авто» запустила новый раздел для поиска нового автомобиля. Сейчас там собрано уже больше 160 тысяч машин от дилеров из разных регионов страны.
В разделе показываются только новые авто, подержанные машины туда не попадают. Иначе работают и фильтры: вместо сортировки по пробегу, можно, например, отфильтровать предложения по условиям гарантии и надежности автодилера.
В целом, покупатели стали больше отдавать предпочтение покупке новой, а не подержанной машины. 30% опрошенных ответили, что хотели бы брать машины у дилеров из-за легкости и безопасности покупки. 24% ответили, что новый автомобиль оказался даже дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии, а еще столько же опрошенных сказали, что их привлекает гарантия на машину «с салона». 20% выбрали дилера из-за скидок и спецпредложений, еще 19% хотели приобрести новую модель автомобиля, которой нет или практически нет среди авто с пробегом.
«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает „Авито Авто“: на данный момент среди наших партнеров более 2500 официальных дилеров, представленных на российском рынке. В условиях такого широкого ассортимента посетителям платформы выбрать наиболее подходящий по цене и техническим характеристикам автомобиль непросто. „Авито Авто“ помогает с решением этой проблемы: на платформе в разделе „Новые авто“ собраны выгодные актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Кроме того, такие бейджи как „Проверенный партнер“ и „Официальный дилер“ облегчат поиск, а прозрачное ценообразование повысит безопасность сделки», — отметил руководитель направления «Новые автомобили» платформы «Авито Авто» Никита Ивахненко.
В каждом объявлении в каталоге есть параметры бонусов, которые можно получить при покупке конкретной модели автомобиля: например, специальные условия кредита от производителя или дилера, КАСКО и аксессуары в подарок и прочее. В разделе предусмотрены и фильтры по условиям гарантии на машину и возможность воспользоваться сервисом «Селект», где помощь в подборе и осмотре автомобиля окажет персональный менеджер.
Кроме того, платформа сейчас тестирует «мультикарточки» в новом разделе. Эта функция позволит дилерам соединять в одном объявлении схожие модели, различающиеся отдельными параметрами — например, цветом, типом коробки переключения передач, типом двигателя.