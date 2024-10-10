Более 70% красноярцев выбирают новые машины в интернете

«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает „Авито Авто“: на данный момент среди наших партнеров более 2500 официальных дилеров, представленных на российском рынке. В условиях такого широкого ассортимента посетителям платформы выбрать наиболее подходящий по цене и техническим характеристикам автомобиль непросто. „Авито Авто“ помогает с решением этой проблемы: на платформе в разделе „Новые авто“ собраны выгодные актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Кроме того, такие бейджи как „Проверенный партнер“ и „Официальный дилер“ облегчат поиск, а прозрачное ценообразование повысит безопасность сделки», — отметил руководитель направления «Новые автомобили» платформы «Авито Авто» Никита Ивахненко.