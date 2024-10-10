На США обрушился мощнейший ураган «Милтон». Эвакуировано больше 5 млн человек

Posted 10 октября, 01:06
Published 10 октября, 01:06
Modified 10 октября, 06:24
Updated 10 октября, 06:24
В начале этой недели метеорологи заявили о том, что на США обрушится мощнейший ураган «Милтон», который будет сильнее «Катрины» в 2005 году. Тогда от последствий урагана погибли 2000 человек, 700 тысяч потеряли свои дома, а суммарный ущерб оценили в 125 миллиардов долларов.
По информации американских СМИ, было эвакуировано больше 5,5 млн жителей штата Флориды.
Сегодня, 10 октября, стало известно о том, что ураган «Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды.
Под удар попали город Тампа, Сент-Питерсберг, Сарасота и Форт-Майерс. Сейчас информации о пострадавших нет.
По сообщениям метеорологического центра США, максимальная скорость ветра достигает 193 км/ч.
Однако по прогнозам специалистов, скорость ветра в эпицентре составит около 270 км/ч, при этом порывы могут оказаться еще сильнее.
Обновлено: по последним данным на берегу ураган ослаб до первой категории. Ранее «Милтон» был ураганом наивысшей, пятой категории.
Как сообщают местные власти, из-за природного катаклизма погибло несколько человек. Также из-за во Флориде без электричества осталось больше 2 миллионов домовладений, еще десятки домов были полностью разрушены.
По сообщениям СМИ, в Сент-Питерсберге (один из городов в штате Флорида) за три часа выпала трехмесячная норма осадков — около 23 сантиметров. В этом городе, а также в Тампе, Ривервью и Пальметто объявлена угроза наводнения. Метеорологи призывают жителей искать возвышенности.
Сообщается, что ураган движется в сторону Орландо, который является одним из крупнейших городов штата.