На США обрушился мощнейший ураган «Милтон». Эвакуировано больше 5 млн человек

В начале этой недели метеорологи заявили о том, что на США обрушится мощнейший ураган «Милтон», который будет сильнее «Катрины» в 2005 году. Тогда от последствий урагана погибли 2000 человек, 700 тысяч потеряли свои дома, а суммарный ущерб оценили в 125 миллиардов долларов.