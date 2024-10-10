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Posted 10 октября, 01:06

Published 10 октября, 01:06

Modified 10 октября, 06:24

Updated 10 октября, 06:24

На США обрушился мощнейший ураган «Милтон». Эвакуировано больше 5 млн человек

На США обрушился мощнейший ураган «Милтон». Эвакуировано больше 5 млн человек

10 октября 2024, 01:06
Фото: Роскосмос
Мощнейший ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Это самый крупный ураган в Мексиканском заливе с 2005 года.

В начале этой недели метеорологи заявили о том, что на США обрушится мощнейший ураган «Милтон», который будет сильнее «Катрины» в 2005 году. Тогда от последствий урагана погибли 2000 человек, 700 тысяч потеряли свои дома, а суммарный ущерб оценили в 125 миллиардов долларов.

По информации американских СМИ, было эвакуировано больше 5,5 млн жителей штата Флориды.

Сегодня, 10 октября, стало известно о том, что ураган «Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды.

Под удар попали город Тампа, Сент-Питерсберг, Сарасота и Форт-Майерс. Сейчас информации о пострадавших нет.

По сообщениям метеорологического центра США, максимальная скорость ветра достигает 193 км/ч.

Однако по прогнозам специалистов, скорость ветра в эпицентре составит около 270 км/ч, при этом порывы могут оказаться еще сильнее.

Обновлено: по последним данным на берегу ураган ослаб до первой категории. Ранее «Милтон» был ураганом наивысшей, пятой категории.

Как сообщают местные власти, из-за природного катаклизма погибло несколько человек. Также из-за во Флориде без электричества осталось больше 2 миллионов домовладений, еще десятки домов были полностью разрушены.

По сообщениям СМИ, в Сент-Питерсберге (один из городов в штате Флорида) за три часа выпала трехмесячная норма осадков — около 23 сантиметров. В этом городе, а также в Тампе, Ривервью и Пальметто объявлена угроза наводнения. Метеорологи призывают жителей искать возвышенности.

Сообщается, что ураган движется в сторону Орландо, который является одним из крупнейших городов штата.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Ураган#США#Флорида
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