Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 10 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

Posted 10 октября, 09:30
Published 10 октября, 09:30
Modified 10 октября, 09:32
Updated 10 октября, 09:32
В октябре из Красноярска в Казань можно улететь за 5 833 рубля. В ноябре есть билеты до Сочи за 9 993 рубля, в Москву — за 8071 рубль. В начале декабря можно полететь в Махачкалу за 9 944 рубля.
Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Казань можно приобрести от «Победы» — за 13 583 рубля, от «Аэрофлота» за 12 234 рубля.
Билет на рейс Красноярск–Сочи от «Аэрофлота» стоит 10 566 рублей, билет от «Азимута» можно купить за 15 410 рублей.