prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 09:30

Published 10 октября, 09:30

Modified 10 октября, 09:32

Updated 10 октября, 09:32

Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 10 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 10 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

10 октября 2024, 09:30
Фото: t.me/nordwindairlines_official
Авиакомпания Nordwind открыла распродажу билетов на билеты из Красноярска в несколько городов.

В октябре из Красноярска в Казань можно улететь за 5 833 рубля. В ноябре есть билеты до Сочи за 9 993 рубля, в Москву — за 8071 рубль. В начале декабря можно полететь в Махачкалу за 9 944 рубля.

Фото: nordwindairlines.ru

Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Казань можно приобрести от «Победы» — за 13 583 рубля, от «Аэрофлота» за 12 234 рубля.

Билет на рейс Красноярск–Сочи от «Аэрофлота» стоит 10 566 рублей, билет от «Азимута» можно купить за 15 410 рублей.

  • До этого мы рассказывали о том, что полеты из Красноярска в три города России станут дешевле — направления добавили в программу субсидирования рейсов.
  • Тут мы писали о том, что «Аэрофлот» запустил в продажу билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
Читайте также:
В аэропорту Красноярска ограничат работу взлетно-посадочной полосы. А что с рейсами?Куда слетать в быстрое путешествие из Красноярска на ноябрьские праздники
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Распродажа билетов#Аэропорт#Авиабилеты#Москва#Сочи#Авиарейсы#Казань#Авиакомпания#Махачкала
Подпишитесь