«Очереди по 3-4 месяца»: в Красноярске онкобольному не дали квоту на МРТ

Как заявил Алексей Бойков, во время разбирательств выяснилось, что квот нет и онкобольным приходится ждать очереди по 3-4 месяца, что является нарушением сроков оказания помощи. Депутат направил запросы в краевой минздрав и Росздравнадзор.