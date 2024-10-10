«Очереди по 3-4 месяца»: в Красноярске онкобольному не дали квоту на МРТ

Posted 10 октября, 09:35
Published 10 октября, 09:35
Modified 10 октября, 09:37
Updated 10 октября, 09:37
Об этом рассказал депутат краевого ЗС Алексей Бойков в своих соцсетях — в реготделение ЛДПР обратился житель Красноярска, который страдает онкологическим заболеванием.
По словам красноярца, во время лечения ему нужно было сделать МРТ. Однако врач центра амбулаторной онкологической помощи якобы категорически отказался выдавать направление на обследование, сославшись на отсутствие квот.
Как заявил Алексей Бойков, во время разбирательств выяснилось, что квот нет и онкобольным приходится ждать очереди по 3-4 месяца, что является нарушением сроков оказания помощи. Депутат направил запросы в краевой минздрав и Росздравнадзор.
«Мужчина убежден, что проволочки с наблюдением и лечением онкобольных не позволяют оперативно среагировать на изменение состояния человека, что может привести к самым тяжелым последствиям».
«Проспект Мира» обратился в министерство здравоохранения края. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать ситуацию позднее.