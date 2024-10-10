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Posted 10 октября, 09:54

Published 10 октября, 09:54

Modified 10 октября, 17:17

Updated 10 октября, 17:17

Красноярцам показали итоги двухмесячной стройки метро в Красноярске

Пеньки да заборы: что сделали для метро за 2 месяца перекрытий в центре Красноярска

10 октября 2024, 09:54
Фото: prmira.ru

Красноярцам показали итоги двухмесячной стройки метро в Красноярске

Сюжет
Строительство метро
В центре Красноярска ведутся работы по строительству метро. Ради этого два месяца назад перекрыли часть Карла Маркса. «Проспект Мира» посмотрел, что происходит на закрытых участках.

Четыре участка улицы Карла Маркса перекрыли в ночь на 10 августа. Через месяц, 9 сентября, серьезных изменений на участках не произошло. В «Центре транспортной логистики» объясняли «Проспекту Мира», что перекрытия сделали заранее «в преддверии активных строительных работ, чтобы летом в условиях минимального трафика водители могли адаптироваться к новой схеме движения».

Пока работы не велись на участке около мэрии, возле остановки «Дом техники» сделали парковку, однако теперь ее убрали, а территорию огородили забором и украсили его плакатами.

Фото: prmira.ru

Сегодня, 10 октября, там стоят строительные вагончики, нет ни машин, ни деревьев — их срубили в конце сентября. Как сообщали в ЦТЛ, комиссия обследовала «каждое дерево», и решила, что «эффективнее сейчас снести», к тому же часть насаждений «технически пересадить нельзя».

Фото: prmira.ru

Деревья спилили и на других участках. Так, участок с десятками взрослых деревьями возле ЦУМа стал полем с пеньками и желтым забором. Сузилась здесь и дорога — часть правой полосы огородили блоками.

Фото: prmira.ru

Около центрального парка убрали асфальт. На участке работают буровые установки, краны и другая техника. Напротив здания краевого правительства возводят двухэтажное здание, похожее на временное общежитие.

Фото: prmira.ru

Напротив здания краевой администрации работы ведутся активнее всего, чего не скажешь о других участках. Так, около остановки «Органный зал», кажется, за месяц ничего не изменилось — вырытые ямы и строительный мусор остались на своих мечтах, разве что строительный вагончик убрали.

Фотография от 10 октбряФотография от 10 октбря
Фотография от 9 сентябряФотография от 9 сентября
Фотография от 10 октбря. Фото: prmira.ru

Последняя новость о строительстве метро была опубликована вечером 2 октября в официальном телеграм-канале «Красноярское метро». Тогда сообщалось о начале проходки второго тоннелепроходческого комплекса.

На тот момент первый комплекс прошел 161 метр правого тоннеля — он начал проходку 5 сентября. Метростроители сообщали, что в среднем будет проходить до 270 метров подземки в месяц.

В ЦТЛ нам сообщили, что, по информации на 9 октября, первый комплекс прошел 208 метров проходки и пока он «только набирает скорость», в том числе, скорость зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость».

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длиной ветка будет всего 11 километров и будет идти от Высотной до Шахтеров через Копылова и Карла Маркса. Общественники в свою очередь сомневаются, что метро успеют достроить в срок — если вообще достроят когда-либо.
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