Пеньки да заборы: что сделали для метро за 2 месяца перекрытий в центре Красноярска

Напротив здания краевой администрации работы ведутся активнее всего, чего не скажешь о других участках. Так, около остановки «Органный зал», кажется, за месяц ничего не изменилось — вырытые ямы и строительный мусор остались на своих мечтах, разве что строительный вагончик убрали.