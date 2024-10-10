Пеньки да заборы: что сделали для метро за 2 месяца перекрытий в центре Красноярска

Posted 10 октября, 09:54
Published 10 октября, 09:54
Modified 10 октября, 17:17
Updated 10 октября, 17:17
Четыре участка улицы Карла Маркса перекрыли в ночь на 10 августа. Через месяц, 9 сентября, серьезных изменений на участках не произошло. В «Центре транспортной логистики» объясняли «Проспекту Мира», что перекрытия сделали заранее «в преддверии активных строительных работ, чтобы летом в условиях минимального трафика водители могли адаптироваться к новой схеме движения».
Пока работы не велись на участке около мэрии, возле остановки «Дом техники» сделали парковку, однако теперь ее убрали, а территорию огородили забором и украсили его плакатами.
Сегодня, 10 октября, там стоят строительные вагончики, нет ни машин, ни деревьев — их срубили в конце сентября. Как сообщали в ЦТЛ, комиссия обследовала «каждое дерево», и решила, что «эффективнее сейчас снести», к тому же часть насаждений «технически пересадить нельзя».
Деревья спилили и на других участках. Так, участок с десятками взрослых деревьями возле ЦУМа стал полем с пеньками и желтым забором. Сузилась здесь и дорога — часть правой полосы огородили блоками.
Около центрального парка убрали асфальт. На участке работают буровые установки, краны и другая техника. Напротив здания краевого правительства возводят двухэтажное здание, похожее на временное общежитие.
Напротив здания краевой администрации работы ведутся активнее всего, чего не скажешь о других участках. Так, около остановки «Органный зал», кажется, за месяц ничего не изменилось — вырытые ямы и строительный мусор остались на своих мечтах, разве что строительный вагончик убрали.
Последняя новость о строительстве метро была опубликована вечером 2 октября в официальном телеграм-канале «Красноярское метро». Тогда сообщалось о начале проходки второго тоннелепроходческого комплекса.
На тот момент первый комплекс прошел 161 метр правого тоннеля — он начал проходку 5 сентября. Метростроители сообщали, что в среднем будет проходить до 270 метров подземки в месяц.
В ЦТЛ нам сообщили, что, по информации на 9 октября, первый комплекс прошел 208 метров проходки и пока он «только набирает скорость», в том числе, скорость зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость».