С появления зон самообслуживания на «Почте России» ими воспользовались 2 млн человек

В настоящий момент «Почта России» занимается модернизацией своих отделений, заменяя стандартные компьютеры на многофункциональные терминалы. Они оснащены весами, принтерами для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. После обновления техники в 2025 году киоски самообслуживания будут оснащены камерами, микрофонами и системами для бесконтактной передачи писем и посылок.