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Posted 10 октября, 16:45

Published 10 октября, 16:45

Modified 10 октября, 16:45

Updated 10 октября, 16:45

С появления зон самообслуживания на «Почте России» ими воспользовались 2 млн человек

С появления зон самообслуживания на «Почте России» ими воспользовались 2 млн человек

10 октября 2024, 16:45
Фото: Пресс-служба Почты России
С начала второго квартала 2024 года в отделениях «Почты России» появились зоны самообслуживания, которыми уже воспользовались два миллиона человек.

Как сообщается, такие зоны оборудованы более чем в 1000 отделений по всей России, где высокая нагрузка на операторов. С помощью нововведения клиенты могут самостоятельно подготавливать письма и посылки к отправке, пишет newizv.ru.

В настоящий момент «Почта России» занимается модернизацией своих отделений, заменяя стандартные компьютеры на многофункциональные терминалы. Они оснащены весами, принтерами для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. После обновления техники в 2025 году киоски самообслуживания будут оснащены камерами, микрофонами и системами для бесконтактной передачи писем и посылок.

По словам первого заместителя генерального директора компании Максима Цыпина, внедрение зон самообслуживания уже показало свою эффективность, и в будущем такие места будут оборудованы во всех отделениях «Почты России».

#Общество
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