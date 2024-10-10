С появления зон самообслуживания на «Почте России» ими воспользовались 2 млн человек

Posted 10 октября, 16:45
Published 10 октября, 16:45
Modified 10 октября, 16:45
Updated 10 октября, 16:45
Как сообщается, такие зоны оборудованы более чем в 1000 отделений по всей России, где высокая нагрузка на операторов. С помощью нововведения клиенты могут самостоятельно подготавливать письма и посылки к отправке, пишет newizv.ru.
В настоящий момент «Почта России» занимается модернизацией своих отделений, заменяя стандартные компьютеры на многофункциональные терминалы. Они оснащены весами, принтерами для самоклеящихся ярлыков, сканерами штрихкодов и онлайн-кассами. После обновления техники в 2025 году киоски самообслуживания будут оснащены камерами, микрофонами и системами для бесконтактной передачи писем и посылок.
По словам первого заместителя генерального директора компании Максима Цыпина, внедрение зон самообслуживания уже показало свою эффективность, и в будущем такие места будут оборудованы во всех отделениях «Почты России».