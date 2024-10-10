В Красноярске изменится маршрут автобуса №81

В мэрии заявили, что схема движения маршрута №81 изменится с 19 октября. До конечной «Сибирский элемент» автобусы будут доезжать рано утром и вечером. В остальное время — до остановки «Русал». В будние дни автобусы №81 будут курсировать по следующему расписанию: