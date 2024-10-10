В Красноярске изменится маршрут автобуса №81

Posted 10 октября, 01:41
Published 10 октября, 01:41
Modified 10 октября, 04:13
Updated 10 октября, 04:13
В мэрии заявили, что схема движения маршрута №81 изменится с 19 октября. До конечной «Сибирский элемент» автобусы будут доезжать рано утром и вечером. В остальное время — до остановки «Русал». В будние дни автобусы №81 будут курсировать по следующему расписанию:
В рейс от остановки «ЖД больница» автобусы будут отправляться в 05:45, с остановки «7 микрорайон» — в 06:00. В обратном направлении с остановки «Сибирский элемент» автобус будет забирать пассажиров в 17:45 и следовать по маршруту до остановки «ЖД больница.
В администрации города объяснили, что изменить схему движения решили после жалоб перевозчика, который назвал маршрут убыточным.
Выяснилось, что до остановки «Сибирский элемент» пассажиры едут только к началу утренней смены на предприятиях. Обратно они уезжают после окончания смены. В итоге все остальное время автобусы №81 ходят туда практически «вхолостую».