В Красноярске кинувший дольщиков застройщик-банкрот ушел на СВО

Posted 10 октября, 06:25
Published 10 октября, 06:25
Modified 10 октября, 08:59
Updated 10 октября, 08:59
Якименок подписал контракт с Минобороны сегодня и уже находится на СВО, сообщила депутат заксобрания края Елена Пензина.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в полицию, куда нас переадресовал СК.
Тогда сообщалось, что замдиректора получил взятку в 2020 году, взамен его просили включить несколько земельных участков в состав территориальных зон, которые предназначены для размещения многоэтажных жилых домов.
По данным «Спарка», Якименок с июня 2023 года не является директором «СУ 208». За 2023 год компания ничего не заработала и ушла в убыток на 137 тысяч рублей.
В сентябре 2022 года суд признал Якименка банкротом. Судебные разбирательства по его многомилионным долгам продолжаются. Только в последнем судебном постановлении от 7 октября 2024 года указано, что Якименок должен 79 млн рублей за долгострой на 2-й Брянской.
В банке данных исполнительных производств ФССП указано, что против Якименка действует 58 производств на 48,6 млн рублей.