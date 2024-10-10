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Posted 10 октября, 06:25

Published 10 октября, 06:25

Modified 10 октября, 08:59

Updated 10 октября, 08:59

В Красноярске кинувший дольщиков застройщик-банкрот ушел на СВО

В Красноярске кинувший дольщиков застройщик-банкрот ушел на СВО

10 октября 2024, 06:25
Фото: 1MI
Скандальный красноярский застройщик Михаил Якименок ушел на СВО. Ранее его признали банкротом и осудили за мошенничество на долевом рынке.

Якименок подписал контракт с Минобороны сегодня и уже находится на СВО, сообщила депутат заксобрания края Елена Пензина.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в полицию, куда нас переадресовал СК.

В 2021 году Якименок, будучи руководителем строительной компании «СУ 208», стал фигурантом дела о взятке заместителю директора «Красноярскгражданпроекта» Антону Пагурцу.

Тогда сообщалось, что замдиректора получил взятку в 2020 году, взамен его просили включить несколько земельных участков в состав территориальных зон, которые предназначены для размещения многоэтажных жилых домов.

  • В 2019 году компания «СУ 208» стала одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве, связанном со строительством домов на Прибойной.
  • В 2006 году Якименок был осужден на четыре года за мошенничество на долевом рынке. Как сообщалось, принадлежащая ему компания «Градстрой» собрала с дольщиков более 200 миллионов рублей для возведения домов, но строительство не закончила.

По данным «Спарка», Якименок с июня 2023 года не является директором «СУ 208». За 2023 год компания ничего не заработала и ушла в убыток на 137 тысяч рублей.

В сентябре 2022 года суд признал Якименка банкротом. Судебные разбирательства по его многомилионным долгам продолжаются. Только в последнем судебном постановлении от 7 октября 2024 года указано, что Якименок должен 79 млн рублей за долгострой на 2-й Брянской.

В банке данных исполнительных производств ФССП указано, что против Якименка действует 58 производств на 48,6 млн рублей.

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