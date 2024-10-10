В Красноярске сносят незаконную стройку у ТЦ «Апельсин»

Posted 10 октября, 05:57
Published 10 октября, 05:57
Modified 10 октября, 08:14
Updated 10 октября, 08:14
Технику и ограждения у ТЦ «Апельсин» днем 10 октября заметил корреспондент «Проспекта Мира».
От павильонов к этому моменту уже практически ничего не осталось.
Строения, расположенные на участке возле ТЦ «Апельсин», занимали около 400 квадратных метров.
Строительство этих павильонов началось в конце 2022 года. Стройка оказалась незаконной, так как разрешение на строительство на объект не выдали. Еще выяснилось, что павильоны стоят слишком близко к дороге.
У предпринимателя оставалась возможность обжаловать это решение в арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в течение 2 месяцев.
Судя по всему, владелец не стал снова обжаловать решение суда. Подтвердить отсутствие апелляции от предпринимателя в суде не удалось, так как сайты судов пока не работают по техническим причинам.