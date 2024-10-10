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Posted 10 октября, 05:57

Published 10 октября, 05:57

Modified 10 октября, 08:14

Updated 10 октября, 08:14

В Красноярске сносят незаконную стройку у ТЦ «Апельсин»

В Красноярске сносят незаконную стройку у ТЦ «Апельсин»

10 октября 2024, 05:57
Фото: prmira.ru
Павильонный ряд рядом с ТЦ «Апельсин» почти полностью снесли. Месяц назад суд обязал демонтировать строения.

Технику и ограждения у ТЦ «Апельсин» днем 10 октября заметил корреспондент «Проспекта Мира».

Фото: prmira.ru

От павильонов к этому моменту уже практически ничего не осталось.

Фото: prmira.ru

Строения, расположенные на участке возле ТЦ «Апельсин», занимали около 400 квадратных метров.

Строительство этих павильонов началось в конце 2022 года. Стройка оказалась незаконной, так как разрешение на строительство на объект не выдали. Еще выяснилось, что павильоны стоят слишком близко к дороге.

В итоге мэрия подала в суд, и строение обязали снести. Собственник земли — предприниматель Денис Плисевич — не захотел сносить павильоны и подал жалобу в Третий арбитражный апелляционный суд. Однако в середине сентября 2024 года суд оставил в силе решение прошлой инстанции: снести павильоны.

У предпринимателя оставалась возможность обжаловать это решение в арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в течение 2 месяцев.

Судя по всему, владелец не стал снова обжаловать решение суда. Подтвердить отсутствие апелляции от предпринимателя в суде не удалось, так как сайты судов пока не работают по техническим причинам.

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