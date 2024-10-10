В Уярском районе решили пока не вводить туристический налог после насмешек в соцсетях

Posted 10 октября, 06:14
Published 10 октября, 06:14
Modified 10 октября, 06:15
Updated 10 октября, 06:15
8 октября ТАСС со ссылкой на краевое агентство по туризму сообщил, что с 1 января 2025 года на территории Рощинского сельсовета Уярского района начнет действовать туристический налог.
Однако в среду, 9 октября, в районной администрации заявили, что решили не вводить его.
В администрации Рощинского сельсовета «Проспекту Мира» заявили, что в России с 1 января 2025 года появится новый налог — туристический. Вводить у себя туристический налог или нет, местные власти решают сами. Однако в администрации Рощинского сельсовета от идеи отказались.
Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Налог вводят вместо курортного сбора. Турналог должны платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги.
Туристический налог будут считать, как процент от стоимости проживания, оплаченной клиентами без учета НДС, и будут включать в счет отдельной строкой.
«Отмена туристического налога связана с тем, что в СМИ и соцсетях начали откровенно стебаться и издеваться над решением Рощинского сельсовета.
Например, в телеграм-канале „Сибирский гамбит“ появился пост с красивой картинкой. В тексте утверждается, что самым популярным местом Уярского района является Громадск, куда съезжаются люди со всей страны.
Речь идет об исправительной колонии, которая расположена на территории Громадского сельсовета. Никакого отношения к администрации Рощинского сельсовета она не имеет.
Более того, люди, которые об этом пишут, даже не знают, что колония была расформирована после начала СВО. Осужденные ушли исполнять гражданский долг и зону расформировали.
Когда начинается такой стеб… Очень жаль, что люди до такой степени не развиты. Нам это не понравилось».
В администрации добавили, что и местные жители критически отнеслись к решению о введении туристического налога.
«Чтобы избежать недопонимания среди населения, мы решили дополнительно разъяснить людям, что это федеральный закон, подписанный Владимиром Путиным.
И когда мы начинаем обсуждать, что Рощинский сельсовет, где ничего нет, принял такое решение, мы обсуждаем решение главы государства, что крайне недопустимо».
В администрации заявили, что к вопросу о введении турналога вернутся позднее.
«Мы можем ввести налог вне зависимости от того, есть на территории туристические объекты или нет. Если их нет, то в муниципалитете будет действовать налог с отложенным действием.
Таким образом, при появлении туристических объектов на территории, налог начнет взиматься автоматически».
Ранее стало известно, что туристический налог в 2025 году планируют ввести на еще одной территории Уярского района — в Балайском сельсовете.
Однако «Проспекту Мира» в администрации муниципалитета заявили, что решение о введении налога еще не принято.
«Сейчас мы ждем распоряжения от финансового отдела администрации Уярского района».
Корреспондент «ПМ» попытался связаться с администрацией Уярского района, однако оперативно получить комментарий не удалось.