В Уярском районе решили пока не вводить туристический налог после насмешек в соцсетях

В администрации Рощинского сельсовета «Проспекту Мира» заявили, что в России с 1 января 2025 года появится новый налог — туристический. Вводить у себя туристический налог или нет, местные власти решают сами. Однако в администрации Рощинского сельсовета от идеи отказались.