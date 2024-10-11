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Posted 11 октября, 12:22

Published 11 октября, 12:22

Modified 11 октября, 12:24

Updated 11 октября, 12:24

15-летняя девочка умерла прямо на уроке в школе Челябинской области

15-летняя девочка умерла прямо на уроке в школе Челябинской области

11 октября 2024, 12:22
Фото: vk.com/zelenkaschool
15-летняя девочка скончалась во время урока в школе №16 Копейска Челябинской области.

Трагедия случилась еще 9 октября — сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет области. В пресс-службе Министерства образования сообщили, что, по их данным, криминального характера в случившемся нет.

Как сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, школьнице стало плохо во время урока — она упала, а потом скончалась.

На место приехали медики, но уже не смогли помочь девочке. Позже в ее вещах якобы нашли записку.

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