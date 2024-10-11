15-летняя девочка умерла прямо на уроке в школе Челябинской области

Posted 11 октября, 12:22
Published 11 октября, 12:22
Modified 11 октября, 12:24
Updated 11 октября, 12:24
Трагедия случилась еще 9 октября — сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет области. В пресс-службе Министерства образования сообщили, что, по их данным, криминального характера в случившемся нет.
Как сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, школьнице стало плохо во время урока — она упала, а потом скончалась.
На место приехали медики, но уже не смогли помочь девочке. Позже в ее вещах якобы нашли записку.