Блогер показал, как выросли цены в красноярских кафе за несколько лет

Он опубликовал об этом несколько постов пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». В первом посте Сураев сравнил цены за 2022 и 20224 год из доставок еды.

В Flyfoods фрикадельки в шпинатном соусе подорожали за это время с 288 до 368 рублей, а черничный пирог с 288 до 328 рублей.