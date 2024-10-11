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Posted 11 октября, 06:46

Published 11 октября, 06:46

Modified 11 октября, 06:48

Updated 11 октября, 06:48

Блогер показал, как выросли цены в красноярских кафе за несколько лет

Блогер показал, как выросли цены в красноярских кафе за несколько лет

11 октября 2024, 06:46
Фото: t.me/modno15minut
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев показал, как изменились цены в заведениях города за несколько лет.

Он опубликовал об этом несколько постов пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». В первом посте Сураев сравнил цены за 2022 и 20224 год из доставок еды.
В Flyfoods фрикадельки в шпинатном соусе подорожали за это время с 288 до 368 рублей, а черничный пирог с 288 до 328 рублей.

В кафе «Крем» салат с беконом вырос в цене с 300 рублей до 440 рублей, куриный крем-суп — с 280 до 350 рублей. А вот чебурек с телятиной из «Барана и Бисера» не подорожал: он стоил и стоит 300 рублей.

В «Майк&Молли» пицца от Майка подорожала с 480 до 540 рублей. В Bruce Lee цена на Чоу Мейн свинину с креветками выросла с 390 до 430 рублей, на вантоны с цыпленком с 310 до 360 рублей, а на банановый пудинг — с 230 до 280 рублей.

Во втором посте блогер сравнивал цены в заведении «Перцы» в 2017 и 2024 году — разница в целых семь лет. Вот как подорожали пиццы за это время:

  • Пицца «Цезарь» — с 369 до 640 рублей;
  • Пицца «4 сыра» — с 299 до 580 рублей;
  • Пицца «Кон карне» — с 339 до 590 рублей.
«Справедливости ради отмечу, что в граммах пицца чуток стала больше», — отметил Сураев.
буклет «Перцев» 2017 годабуклет «Перцев» 2017 года
буклет «Перцев» 2017 годабуклет «Перцев» 2017 года
буклет «Перцев» 2017 годабуклет «Перцев» 2017 года
буклет «Перцев» 2017 годабуклет «Перцев» 2017 года
буклет «Перцев» 2017 года

Салат «Чафан» подорожал с 189 до 340 рублей, кальмары «Фритте» — с 239 до 360 рублей, а равиоли «Карне» с 199 до 340 рублей.

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