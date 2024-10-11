Блогер показал, как выросли цены в красноярских кафе за несколько лет

Posted 11 октября, 06:46
Published 11 октября, 06:46
Modified 11 октября, 06:48
Updated 11 октября, 06:48
Он опубликовал об этом несколько постов пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». В первом посте Сураев сравнил цены за 2022 и 20224 год из доставок еды.
В Flyfoods фрикадельки в шпинатном соусе подорожали за это время с 288 до 368 рублей, а черничный пирог с 288 до 328 рублей.
В кафе «Крем» салат с беконом вырос в цене с 300 рублей до 440 рублей, куриный крем-суп — с 280 до 350 рублей. А вот чебурек с телятиной из «Барана и Бисера» не подорожал: он стоил и стоит 300 рублей.
В «Майк&Молли» пицца от Майка подорожала с 480 до 540 рублей. В Bruce Lee цена на Чоу Мейн свинину с креветками выросла с 390 до 430 рублей, на вантоны с цыпленком с 310 до 360 рублей, а на банановый пудинг — с 230 до 280 рублей.
Во втором посте блогер сравнивал цены в заведении «Перцы» в 2017 и 2024 году — разница в целых семь лет. Вот как подорожали пиццы за это время:
«Справедливости ради отмечу, что в граммах пицца чуток стала больше», — отметил Сураев.
Салат «Чафан» подорожал с 189 до 340 рублей, кальмары «Фритте» — с 239 до 360 рублей, а равиоли «Карне» с 199 до 340 рублей.