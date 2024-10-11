Экономист заявил, что налог на бездетность должен быть 40 тысяч. Люди его обругали

Posted 11 октября, 10:30
Published 11 октября, 10:30
Modified 11 октября, 11:09
Updated 11 октября, 11:09
Экономист Алексей Зубец сделал такое заявление в эфире шоу «Место встречи» на телеканале НТВ. По его мнению, платить такой налог должны все бездетные — в том числе люди, которые не могут иметь детей из-за медицинских показаний.
«В абсолютных цифрах с бездетной семьи — это 30-40 тысяч рублей, то есть, деньги на содержание дополнительного ребёнка в чужой семье. Во-вторых, я бы не стал выводить из-под налога на бездетность „медицинские соображения“. Вне зависимости от причины, по которой семья является бездетной, она должна платить», — заявил Зубец.
Еще, по мнению экономиста, налог на бездетность нужно заставить платить семьи с одним ребенком — они якобы «неполные».
«Однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальная семья — это двухдетная семья. Если у вас в семье один ребенок, то налог на неполную „детность“ тоже должен быть, только в уменьшенном размере», — подчеркнул Зубец.
Красноярцы раскритиковали слова экономиста в соцсетях. Некоторые говорили, что для кого-то 30-40 тысяч рублей — это месячная зарплата.
«Для начала людям начните нормальные зарплаты платить, а то врядли с 28 тысяч кровно заработанных 40 тысяч можно взять».
«При зп в 50 тысяч — 40 будут забирать алкашам на бутылку? Которые 10-х родят и им в принципе работать не нужно — государство поможет».
«Интересно, а если зарплата у человека 30 тысяч?».
Другие критиковали предложение в целом и то, что налог должны платить те, кто не может иметь детей. Многие рассуждали о последствиях.
«Говорящие головы опять забывают о вопросе качества и количества — в африканских странах много детей, и это дало их семьям какие-то блага?».
«Интересно — учителя и врачи с медсестрами побегут беременеть и рожать?! А кто работать будет?».
«Такой бред несёт. А те, кто хотят, но не могут, почему должны платить».
«Сначала сделайте уровень жизни приличным, чтоб рожать детей. Чтоб была уверенность в завтрашнем дне. Плодить нищету увы нормальным людям неохота».