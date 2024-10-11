Экс-помощник Глискова и депутат горсовета Красноярска подал в отставку

Posted 11 октября, 10:12
Published 11 октября, 10:12
Modified 11 октября, 10:25
Updated 11 октября, 10:25
Как рассказал депутат «Проспекту Мира», заявление он подал, так как в последнее время находится в Москве и работает в московском городском отделении ЛДПР.
«Не совсем логично быть муниципальным депутатом Красноярска: нет возможности быть физически в избирательном округе с избирателями, в сам горсовет удается далеко не всегда ездить — один-два раза за полгода. Это неправильно. Думаю, что избиратели не этого ожидали».
Сессия, на которой будет обсуждаться его отставка, пройдет во вторник, затем его место займет «представитель по списку от партии. В этом отношении для жителей города ничего в худшую сторону не меняется».
Кроме того, в мае Крастелев перестал быть помощником Глискова — он так же уволился по собственному желанию, по той же причине, что «не мог находиться в Красноярске постоянно».
Руководитель фракции ЛДПР в горсовете Семен Сендерский прокомментировал отставку Крастелева и заявил, что работа с «проблемами избирателей требует постоянного включения»
«Роман уже год живет и работает в Москве. Работа с вопросами и проблемами избирателей это процесс, который требует постоянного личного включения. Сейчас все обращения от жителей Солнечного, от которого избран Роман, перераспределены на других депутатов горсовета и заксобрания».
Крастелев был депутатом горсовета с 2018 года. В 2023 году он был переизбран.