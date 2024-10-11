Кадыров грозит кровной местью сенатору: что происходит и при чем тут Wildberries

С 2008 года Керимов является членом Совета Федерации, представляя Республику Дагестан. В 2017 году он был арестован во Франции по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Однако потом Керимов был освобожден, а обвинения против него смягчены.