Кадыров грозит кровной местью сенатору: что происходит и при чем тут Wildberries

Posted 11 октября, 11:35
Published 11 октября, 11:35
Modified 11 октября, 11:37
Updated 11 октября, 11:37
Как пишут «Новые Известия», заявление о кровной мести Кадыров сделал 10 октября на совещании с представителями силового блока Чечни.
«У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины [Татьяны Ким, до развода — Татьяна Бакальчук, владелица Wildberries] бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить», — сказал Кадыров.
Затем Кадыров заявил, что объявляет кровную месть всем троим политикам, но готов прекратить ее — если они опровергнут обвинения.
Кровная месть — древний жестокий обычай на Кавказе. Она существовала у многих народов Кавказа, включая чеченцев, ингушей, дагестанцев, осетин, абхазов и других. Месть объявляется целому роду.
Уже в XX и XXI веках в семейных войнах участвовали сотни людей, а объявить кровную месть могли виновнику аварии или любого несчастного случая. На современном Кавказе традиция кровной мести утратила свое прежнее значение, но отдельные случаи до сих пор встречаются.
Летом 2024 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук утверждал, что его компанию пытаются захватить рейдерским способом. В конфликте супругов власти Чечни поддержали сторону Владислава.
Кадыров поручил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову разобраться с ситуацией вокруг «рейдерского захвата» Wildberries. Еще Кадыров заявил, что намерен довести дело до конца.
Уже 18 сентября в центре Москвы у офиса компании произошла перестрелка — погибли два сотрудника Wildberries, еще семеро получили ранения. Нападавших задержали, а против Бакальчука выдвинули обвинения по четырем уголовным статьям. Позже Делимханов обвинил охранников офиса Wildberries — ингушей — в нарушении договоренности с чеченцами и в засаде на Владислава Бакальчука.
Владислава Бакальчука в итоге освободили. Его представители заявили, что следователи не увидели состава преступления в его действиях.
Сулейман Керимов — российский бизнесмен и политик. Он, как пишет издание, известен своими активами в сфере нефтехимии, горнодобывающей промышленности и финансов. Он стал одним из крупнейших акционеров ПАО «Полюс». В прошлом Керимов инвестировал в такие крупные компании, как «Газпром», Сбербанк, «Уралкалий» и «Мосэнерго».
С 2008 года Керимов является членом Совета Федерации, представляя Республику Дагестан. В 2017 году он был арестован во Франции по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Однако потом Керимов был освобожден, а обвинения против него смягчены.
Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федеров задается вопросом: как правительство отреагирует на объявление кровной мести одним из глав российских регионов?
«А тем временем Рамзан Кадыров объявил фамилии тех, кто пытался его „заказать“. Как я понял, он объявил кровную месть. Интересно, как на все это отреагирует федеральная власть».
Однако пока никаких заявлений федеральная власть не делала
В июле 2024 года — после теракта в Дагестане — он грозил семьям террористов на совещании с руководителями силовых ведомств республики. Кадыров поручил подчиненным «наказать весь род подозреваемого».
В 2021 году Кадыров публично высказал угрозу в адрес семьи оппозиционера Алексея Навального*. Он заявил, что она должна «прекратить атаки» на него и его семью, иначе он будет вынужден прибегнуть к ответным мерам. Эти слова многие восприняли как косвенную угрозу кровной местью.
*внесен в список экстремистов и террористов