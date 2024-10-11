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Posted 11 октября, 11:35

Published 11 октября, 11:35

Modified 11 октября, 11:37

Updated 11 октября, 11:37

Кадыров грозит кровной местью сенатору: что происходит и при чем тут Wildberries

Кадыров грозит кровной местью сенатору: что происходит и при чем тут Wildberries

11 октября 2024, 11:35
Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова
Глава Чечни объявил кровную месть депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву, Ризвану Курбанову и сенатору и долларовому миллиардеру Сулейману Керимову. Кадыров заявляет, что они заказали его убийство из-за конфликта вокруг компании Wildberries. Рассказываем, что вообще происходит.

Как пишут «Новые Известия», заявление о кровной мести Кадыров сделал 10 октября на совещании с представителями силового блока Чечни.

«У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины [Татьяны Ким, до развода — Татьяна Бакальчук, владелица Wildberries] бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить», — сказал Кадыров.

Затем Кадыров заявил, что объявляет кровную месть всем троим политикам, но готов прекратить ее — если они опровергнут обвинения.

Кровная месть — древний жестокий обычай на Кавказе. Она существовала у многих народов Кавказа, включая чеченцев, ингушей, дагестанцев, осетин, абхазов и других. Месть объявляется целому роду.

Уже в XX и XXI веках в семейных войнах участвовали сотни людей, а объявить кровную месть могли виновнику аварии или любого несчастного случая. На современном Кавказе традиция кровной мести утратила свое прежнее значение, но отдельные случаи до сих пор встречаются.

С чего всё началось?

Летом 2024 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук утверждал, что его компанию пытаются захватить рейдерским способом. В конфликте супругов власти Чечни поддержали сторону Владислава.
Кадыров поручил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову разобраться с ситуацией вокруг «рейдерского захвата» Wildberries. Еще Кадыров заявил, что намерен довести дело до конца.

Фото: Kremlin Pool

Уже 18 сентября в центре Москвы у офиса компании произошла перестрелка — погибли два сотрудника Wildberries, еще семеро получили ранения. Нападавших задержали, а против Бакальчука выдвинули обвинения по четырем уголовным статьям. Позже Делимханов обвинил охранников офиса Wildberries — ингушей — в нарушении договоренности с чеченцами и в засаде на Владислава Бакальчука.

Владислава Бакальчука в итоге освободили. Его представители заявили, что следователи не увидели состава преступления в его действиях.

Кто такой сенатор Керимов, которому угрожает Кадыров?

Сулейман Керимов — российский бизнесмен и политик. Он, как пишет издание, известен своими активами в сфере нефтехимии, горнодобывающей промышленности и финансов. Он стал одним из крупнейших акционеров ПАО «Полюс». В прошлом Керимов инвестировал в такие крупные компании, как «Газпром», Сбербанк, «Уралкалий» и «Мосэнерго».

Сенатор Сулейман КеримовСенатор Сулейман Керимов
Сенатор Сулейман Керимов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С 2008 года Керимов является членом Совета Федерации, представляя Республику Дагестан. В 2017 году он был арестован во Франции по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Однако потом Керимов был освобожден, а обвинения против него смягчены.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федеров задается вопросом: как правительство отреагирует на объявление кровной мести одним из глав российских регионов?

«А тем временем Рамзан Кадыров объявил фамилии тех, кто пытался его „заказать“. Как я понял, он объявил кровную месть. Интересно, как на все это отреагирует федеральная власть».

Однако пока никаких заявлений федеральная власть не делала

Кому еще Кадыров объявлял кровную месть

В июле 2024 года — после теракта в Дагестане — он грозил семьям террористов на совещании с руководителями силовых ведомств республики. Кадыров поручил подчиненным «наказать весь род подозреваемого».

В 2021 году Кадыров публично высказал угрозу в адрес семьи оппозиционера Алексея Навального*. Он заявил, что она должна «прекратить атаки» на него и его семью, иначе он будет вынужден прибегнуть к ответным мерам. Эти слова многие восприняли как косвенную угрозу кровной местью.

*внесен в список экстремистов и террористов

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