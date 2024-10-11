Как победить осеннюю хандру? Вот девять способов от врача

Posted 11 октября, 12:07
Published 11 октября, 12:07
Modified 11 октября, 12:09
Updated 11 октября, 12:09
Осенняя хандра — состояние упадка сил, снижения настроения, нарушения сна, которое наступает с уменьшением солнечного света и приходом холодов.
«Важно отличать хандру от депрессии как заболевания. Хандра не медицинский диагноз. Тем не менее, ее тоже важно контролировать и вовремя реагировать на ухудшение своего состояния», — говорит Старунская.
Во-первых, стоит не забывать про физическую активность.
«Как ни крути, наш организм требует регулярного движения, поэтому важно, чтобы в вашей жизни был тот вид активности, которая приносит вам удовольствие».
Если вы активно подвигались, добавьте инструменты для расслабления:
Во-вторых, на ваше состояние сильно влияет окружение — во время общения включаются зеркальные нейроны.
«Если ваше зрение считывает недовольное выражение лица, то сигнал передается в центр отрицательных эмоций. И, напротив, если на лицах окружающих радость, то и у вас идет активация центров положительных эмоций».
Еще стоит добавить тепло и безопасность в повседневность: достать теплые носочки, мягкие пледы, ароматные свечи и выбирать вкусный какао, чтобы дома было уютно и «лампово».
«Сделайте атмосферу дома максимально комфортной и приятной, чтобы можно было приготовить вкусное блюдо, пригласить друзей и провести вечер за вкусным ужином и веселыми настольными играми. Или провести вечер в тишине и уединении».
Кроме того, нужно стараться соблюдать режим: отходить ко сну и пробуждаться примерно в одно и то же время.
Внимание нужно уделить и питанию — здоровый рацион поможет накопить энергию и чувствовать себя хорошо.
«Не переедайте, следите за количеством клетчатки, разнообразием продуктов питания».
Помочь справиться с хандрой может планирование: стройте планы на будущее и ежедневно делайте маленькие шаги к их достижению
Седьмой способ — добавить в жизнь что-то новое.
«Новизна помогает нам чувствовать себя лучше, поэтому новые маршруты, новая еда, увлечения, привычки — все считается».
Еще не забывайте про витамины, минералы и профилактические осмотры
«Из-за снижение количества солнечного света, витамин D нужен в дополнительном источнике», — уточняет врач.
Последний совет — составьте список того, что приносит удовольствие и радует вас.
«Регулярно делайте из этого списка те вещи, которые будут помогать поддерживать себя в активном и бодром состоянии».
Если вы чувствуете, что эти средства не помогают, и ваше состояние ухудшается — обращайтесь к врачу.