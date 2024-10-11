prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 12:07

Published 11 октября, 12:07

Modified 11 октября, 12:09

Updated 11 октября, 12:09

Красноярцам рассказали о девяти способах победить осеннюю хандру

Как победить осеннюю хандру? Вот девять способов от врача

11 октября 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney

Красноярцам рассказали о девяти способах победить осеннюю хандру

Сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии медцентра имени В. М. Бехтерева Диана Старунская поделилась способами борьбы с осенней хандрой.

Осенняя хандра — состояние упадка сил, снижения настроения, нарушения сна, которое наступает с уменьшением солнечного света и приходом холодов.

«Важно отличать хандру от депрессии как заболевания. Хандра не медицинский диагноз. Тем не менее, ее тоже важно контролировать и вовремя реагировать на ухудшение своего состояния», — говорит Старунская.

Во-первых, стоит не забывать про физическую активность.

«Как ни крути, наш организм требует регулярного движения, поэтому важно, чтобы в вашей жизни был тот вид активности, которая приносит вам удовольствие».

Если вы активно подвигались, добавьте инструменты для расслабления:

  • примите ванну;
  • сделайте дыхательные упражнения с акцентом на выдох;
  • позанимайтесь йогой или растяжкой.

Во-вторых, на ваше состояние сильно влияет окружение — во время общения включаются зеркальные нейроны.

«Если ваше зрение считывает недовольное выражение лица, то сигнал передается в центр отрицательных эмоций. И, напротив, если на лицах окружающих радость, то и у вас идет активация центров положительных эмоций».

Еще стоит добавить тепло и безопасность в повседневность: достать теплые носочки, мягкие пледы, ароматные свечи и выбирать вкусный какао, чтобы дома было уютно и «лампово».

«Сделайте атмосферу дома максимально комфортной и приятной, чтобы можно было приготовить вкусное блюдо, пригласить друзей и провести вечер за вкусным ужином и веселыми настольными играми. Или провести вечер в тишине и уединении».

Кроме того, нужно стараться соблюдать режим: отходить ко сну и пробуждаться примерно в одно и то же время.

Фото: Изображение Midjourney

Внимание нужно уделить и питанию — здоровый рацион поможет накопить энергию и чувствовать себя хорошо.

«Не переедайте, следите за количеством клетчатки, разнообразием продуктов питания».

Помочь справиться с хандрой может планирование: стройте планы на будущее и ежедневно делайте маленькие шаги к их достижению

Седьмой способ — добавить в жизнь что-то новое.

«Новизна помогает нам чувствовать себя лучше, поэтому новые маршруты, новая еда, увлечения, привычки — все считается».

Еще не забывайте про витамины, минералы и профилактические осмотры

«Из-за снижение количества солнечного света, витамин D нужен в дополнительном источнике», — уточняет врач.

Последний совет — составьте список того, что приносит удовольствие и радует вас.

«Регулярно делайте из этого списка те вещи, которые будут помогать поддерживать себя в активном и бодром состоянии».

Если вы чувствуете, что эти средства не помогают, и ваше состояние ухудшается — обращайтесь к врачу.

Читайте также:
Врач назвала четыре главных признака старения и рассказала, как с ними боротьсяКрасноярцам назвали топ-5 продуктов, которые нужно обязательно есть осеньюПсихотерапевт рассказала, как побороть осеннюю хандру при помощи питания и дел
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Здоровье#Минздрав#Врачи#Осень#Врач#Хандра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика