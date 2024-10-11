Клиенты Сбера в Красноярском крае могут получить кэшбэки до 100% в честь Зеленого дня

Posted 11 октября, 05:19
Published 11 октября, 05:19
Modified 11 октября, 05:22
Updated 11 октября, 05:22
Активировать категорию можно в приложении СберБанк Онлайн. Клиентам станет доступен кешбэк 3% у девяти партнеров сразу: «Золотое Яблоко», Burger King, «Лента», «Эльдорадо», «М.Видео», «Детский мир», «ВкусВилл», Gloria Jeans, «Спортмастер».
С подпиской «СберПрайм» можно получить еще больше выгоды и особые условия от партнеров. За каждую покупку в категории Зеленый день банк возвращает бонусами 5% потраченной суммы.
Кроме того, за свою первую покупку с использованием сервиса «Оплата улыбкой» клиенты Сбера могут получить кешбэк до 100%.
Ближе к ноябрю Сбер расскажет про акции и скидки Зелёного дня в Самокате, Купере и Мегамаркете.
«Зеленый день — день рождения Сбера. Мы традиционно готовим подарки для наших клиентов. В этом году уже в октябре можно порадовать себя повышенными бонусами с покупок у наших партнёров. Для этого нужно зайти в СберБанк Онлайн, и подключить категорию Зелёный день в программе лояльности СберСпасибо. Рекомендую всем горожанам следить за анонсами, с 7 по 12 ноября наших клиентов ждёт еще больше подарков и бонусов», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин.