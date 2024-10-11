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Posted 11 октября, 05:19

Published 11 октября, 05:19

Modified 11 октября, 05:22

Updated 11 октября, 05:22

Клиенты Сбера в Красноярском крае могут получить кэшбэки до 100% в честь Зеленого дня

Клиенты Сбера в Красноярском крае могут получить кэшбэки до 100% в честь Зеленого дня

11 октября 2024, 05:19
Фото: Сбер
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: LjN8KUCgK
Владельцы карт Сбера в Красноярском крае могут открыть акционную категорию кешбэка Зеленый день и получать еще больше бонусов «Спасибо» за оплату покупок до 31 октября.

Активировать категорию можно в приложении СберБанк Онлайн. Клиентам станет доступен кешбэк 3% у девяти партнеров сразу: «Золотое Яблоко», Burger King, «Лента», «Эльдорадо», «М.Видео», «Детский мир», «ВкусВилл», Gloria Jeans, «Спортмастер».

С подпиской «СберПрайм» можно получить еще больше выгоды и особые условия от партнеров. За каждую покупку в категории Зеленый день банк возвращает бонусами 5% потраченной суммы.

Кроме того, за свою первую покупку с использованием сервиса «Оплата улыбкой» клиенты Сбера могут получить кешбэк до 100%.

Ближе к ноябрю Сбер расскажет про акции и скидки Зелёного дня в Самокате, Купере и Мегамаркете.

«Зеленый день — день рождения Сбера. Мы традиционно готовим подарки для наших клиентов. В этом году уже в октябре можно порадовать себя повышенными бонусами с покупок у наших партнёров. Для этого нужно зайти в СберБанк Онлайн, и подключить категорию Зелёный день в программе лояльности СберСпасибо. Рекомендую всем горожанам следить за анонсами, с 7 по 12 ноября наших клиентов ждёт еще больше подарков и бонусов», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин.
#Владислав Савончик
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