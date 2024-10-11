Краснояркам до 23 лет обещают выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка

Кроме того, с 1 января 2025 года при рождении третьего ребенка и последующих детей семьи будут получать 185 тысяч рублей вместо 176 000 рублей. Семьи, которые живут в частных домах, смогут направить деньги на покупку и установку газоиспользующего оборудования.