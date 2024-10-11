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Posted 11 октября, 03:47

Published 11 октября, 03:47

Modified 11 октября, 11:32

Updated 11 октября, 11:32

Краснояркам до 23 лет обещают выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка

Краснояркам до 23 лет обещают выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка

11 октября 2024, 03:47
Фото: 1MI
В Красноярском крае молодым матерям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет. Депутаты краевого ЗС одобрили законопроект в первом чтении.

С 1 января 2025 года жительницы Красноярского края могут получить 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет включительно.

По данным краевых властей, сейчас в регионе средний возраст матери при рождении первенца — 25 лет.

Предполагается, что в следующем году на выплату смогут рассчитывать 3 850 женщин. На это из краевого бюджета планируют дополнительно выделить больше 42 миллионов рублей.

Также депутаты краевого заксобрания продлили действие материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Кроме того, с 1 января 2025 года при рождении третьего ребенка и последующих детей семьи будут получать 185 тысяч рублей вместо 176 000 рублей. Семьи, которые живут в частных домах, смогут направить деньги на покупку и установку газоиспользующего оборудования.

  • Ранее мы решили посмотреть на реакцию красноярцев на новость о выплатах молодым матерям за ранние роды. Большинство отнеслись к новости негативно и раскритиковали эту инициативу.
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Выплаты#Дети#Красноярский край#Заксобрание#Мать#Родители#Маткапитал
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