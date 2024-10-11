Краснояркам до 23 лет обещают выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка

Posted 11 октября, 03:47
Published 11 октября, 03:47
Modified 11 октября, 11:32
Updated 11 октября, 11:32
С 1 января 2025 года жительницы Красноярского края могут получить 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет включительно.
По данным краевых властей, сейчас в регионе средний возраст матери при рождении первенца — 25 лет.
Предполагается, что в следующем году на выплату смогут рассчитывать 3 850 женщин. На это из краевого бюджета планируют дополнительно выделить больше 42 миллионов рублей.
Также депутаты краевого заксобрания продлили действие материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
Кроме того, с 1 января 2025 года при рождении третьего ребенка и последующих детей семьи будут получать 185 тысяч рублей вместо 176 000 рублей. Семьи, которые живут в частных домах, смогут направить деньги на покупку и установку газоиспользующего оборудования.