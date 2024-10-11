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Posted 11 октября, 06:14

Published 11 октября, 06:14

Modified 11 октября, 06:16

Updated 11 октября, 06:16

Красноярские разработчики создали приложение для борьбы с пробками

Красноярские разработчики создали приложение для борьбы с пробками

11 октября 2024, 06:14
Фото: СФУ
Красноярские разработчики создали приложение, которое может прогнозировать пробки и способы борьбы с ними.

Как сообщили в пресс-службе СФУ, приложение разработали специалисты центра «Енисейская Сибирь» на базе университета. Оно создано на основе искусственного интеллекта.

«В основе новой системы лежат алгоритмы машинного обучения, в которые на „входе“ закладываются многочисленные данные о проблемных ситуациях: ДТП, пробках, сложных перекрёстках, погодных условиях, а также информация о пропускной способности улиц. На „выходе“ система выдает, во сколько обойдётся городу то или иное преобразование дорог, развязок и прочей инфраструктуры и насколько такие изменения будут способствовать разгрузке дорог, — рассказал главный разработчик и заведующий кафедрой программной инженерии СФУ Олеслав Антамошкин.

Как сообщают разработчики, программа сможет помочь изменить дороги в Красноярске так, чтобы пробок и ДТП стало меньше.

Сейчас платформа проходит первый этап пробной работы и мониторит дороги Красноярска, Ачинска, Норильска, Минусинска.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#СФУ#Пробки#Затор#Приложение#ИИ
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