Красноярские разработчики создали приложение для борьбы с пробками

Posted 11 октября, 06:14
Published 11 октября, 06:14
Modified 11 октября, 06:16
Updated 11 октября, 06:16
Как сообщили в пресс-службе СФУ, приложение разработали специалисты центра «Енисейская Сибирь» на базе университета. Оно создано на основе искусственного интеллекта.
«В основе новой системы лежат алгоритмы машинного обучения, в которые на „входе“ закладываются многочисленные данные о проблемных ситуациях: ДТП, пробках, сложных перекрёстках, погодных условиях, а также информация о пропускной способности улиц. На „выходе“ система выдает, во сколько обойдётся городу то или иное преобразование дорог, развязок и прочей инфраструктуры и насколько такие изменения будут способствовать разгрузке дорог, — рассказал главный разработчик и заведующий кафедрой программной инженерии СФУ Олеслав Антамошкин.
Как сообщают разработчики, программа сможет помочь изменить дороги в Красноярске так, чтобы пробок и ДТП стало меньше.
Сейчас платформа проходит первый этап пробной работы и мониторит дороги Красноярска, Ачинска, Норильска, Минусинска.