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Posted 11 октября, 12:01

Published 11 октября, 12:01

Modified 11 октября, 13:22

Updated 11 октября, 13:22

Красноярцам показали, где сортируется мусор

Красноярцам показали, где сортируется мусор

11 октября 2024, 12:01
Фото: prmira.ru
В Красноярске с 2016 года работает мусоросортировочный комплекс. Раньше на переработку отправлялся только мусор с правобережья, а теперь на сортировку будет идти весь мусор, собранный в городе, обещают в мэрии.

По данным администрации, всего в городе для раздельного сбора мусора есть 1,1 тысячи специальных контейнеров на левом берегу и 600 — на правом.

В комплексе запустили оборудование, куда поступают раздельно собранные отходы. Эти отходы обрабатываются отдельно от остального мусора, который поступает из обычных контейнеров, «что позволяет извлекать больший процент вторичных ресурсов».

Фото: prmira.ru

Генеральный директор ООО «Росттех» Евгений Шепелёв заявил, что в Красноярске достигнут показатель 100% сортировки мусора.

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