Красноярцам показали, где сортируется мусор

В Красноярске с 2016 года работает мусоросортировочный комплекс. Раньше на переработку отправлялся только мусор с правобережья, а теперь на сортировку будет идти весь мусор, собранный в городе, обещают в мэрии.

По данным администрации, всего в городе для раздельного сбора мусора есть 1,1 тысячи специальных контейнеров на левом берегу и 600 — на правом. В комплексе запустили оборудование, куда поступают раздельно собранные отходы. Эти отходы обрабатываются отдельно от остального мусора, который поступает из обычных контейнеров, «что позволяет извлекать больший процент вторичных ресурсов». Фото: prmira.ru Генеральный директор ООО «Росттех» Евгений Шепелёв заявил, что в Красноярске достигнут показатель 100% сортировки мусора. Читайте также: Красноярцы выбрасывают мусор прямо из окна. У дома уже выросла гора из пакетов! В Красноярском крае в 2025 году изменятся тарифы за вывоз мусора