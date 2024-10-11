Красноярцам показали, где сортируется мусор

Posted 11 октября, 12:01
Published 11 октября, 12:01
Modified 11 октября, 13:22
Updated 11 октября, 13:22
По данным администрации, всего в городе для раздельного сбора мусора есть 1,1 тысячи специальных контейнеров на левом берегу и 600 — на правом.
В комплексе запустили оборудование, куда поступают раздельно собранные отходы. Эти отходы обрабатываются отдельно от остального мусора, который поступает из обычных контейнеров, «что позволяет извлекать больший процент вторичных ресурсов».
Генеральный директор ООО «Росттех» Евгений Шепелёв заявил, что в Красноярске достигнут показатель 100% сортировки мусора.