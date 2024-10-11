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Posted 11 октября, 13:00

Published 11 октября, 13:00

Modified 11 октября, 16:17

Updated 11 октября, 16:17

Красноярцы раскупили билеты на концерт «Руки вверх»

Красноярцы раскупили билеты на концерт «Руки вверх»

11 октября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Красноярцы купили почти все билеты на концерт «Руки вверх».

«Руки Вверх!» — российская музыкальная поп-группа. До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина. С декабря 2007 года Сергей Жуков стал использовать название «Руки вверх!» для своего сольного творчества.

Группа известна треками «Алешка», «18 мне уже», «Крошка моя», «Чужие губы», «Что же ты наделала» и другими.

Всего в Красноярске пройдет два концерта — в четверг, 17 октября, и в пятницу, 18 октября. На пятничный концерт в продаже осталось всего три билета — два в секторы за 4100 и 5700 рублей и на танцпол за 4900 рублей.

Фото: krs.kassir.ru

На второй концерт билетов осталось больше: около 200. Есть места и на танцпол, и в секторах.

Фото: krs.kassir.ru

Концерты пройдут в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина — он рассчитан 3,3 тысячи человек.

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