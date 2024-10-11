Красноярцы раскупили билеты на концерт «Руки вверх»

Posted 11 октября, 13:00
Published 11 октября, 13:00
Modified 11 октября, 16:17
Updated 11 октября, 16:17
«Руки Вверх!» — российская музыкальная поп-группа. До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина. С декабря 2007 года Сергей Жуков стал использовать название «Руки вверх!» для своего сольного творчества.
Группа известна треками «Алешка», «18 мне уже», «Крошка моя», «Чужие губы», «Что же ты наделала» и другими.
Всего в Красноярске пройдет два концерта — в четверг, 17 октября, и в пятницу, 18 октября. На пятничный концерт в продаже осталось всего три билета — два в секторы за 4100 и 5700 рублей и на танцпол за 4900 рублей.
На второй концерт билетов осталось больше: около 200. Есть места и на танцпол, и в секторах.
Концерты пройдут в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина — он рассчитан 3,3 тысячи человек.