КРТ, человейники, уголовка: рассказываем о самых богатых застройщиках Красноярска

С 2013 года долгое время работал депутатом городского совета Красноярска, что положительно отразилось на его бизнесе. В 2017 году Егоров даже претендовал на звание Почетного гражданина Красноярска, но ему не хватило пары голосов на голосовании. Зато в апреле 2023 года строитель добился звания Почетного гражданина Боготола в обмен на строительство храма.