КРТ, человейники, уголовка: рассказываем о самых богатых застройщиках Красноярска

Posted 11 октября, 10:27
Published 11 октября, 10:27
Modified 11 октября, 10:29
Updated 11 октября, 10:29
Последним в топ-10 стал Эдгар Ханагян (88-е место в топе богатейших бизнесменов). Ему принадлежит компания «ДСК», которая в 2023 году заработала 770 миллионов и принесла владельцу 330 миллионов «чистыми».
Об Эдгаре Ханагяне известно мало, как и о его брате Декарде. Хотя какая-никакая информация о последнем все же имеется — Декард арестован по делу о картельном сговоре при ремонте красноярских дорог.
Что касается Эдгара Ханагяна, что его «ДСК» занималась строительством домов эконом-класса в Покровском и Черемушках. Она же строит ЖК «Аллея парк» в Солнечном.
В новостях «ДСК» светится нечасто. А если говорить о скандалах, то последний был аж в 2018 году — тогда рабочие на объектах «ДСК» уложили асфальт вокруг припаркованных автомобилей.
На девятом месте в рейтинге богатейших строителей — Александр Якубович, владелец «СтройИндустрии» и «СтройИнновации» (76-е место в топ-100). Компании Якубовича заработали 1,9 миллиарда за прошлый год и принесли владельцу 196 миллионов чистой прибыли.
О Якубовиче тоже известно немногое. Бизнесмен активно занимается спортом, в частности боксом. Имеет связи в Федерации бокса.
«Стройиндустрия» же сейчас занимается застройкой Николаевки по плану КРТ. Построить хотят жилой комплекс, детский сад и, неудивительно, центр бокса. Пока же получается только судиться с некоторыми жителями попавших под снос домов, с которыми не сошлись в цене выкупа.
Следующим в списке идет Николай Справцев, владелец холдинга «Аркстоун» (64-е место в общем рейтинге). Строительный бизнес Справцева заработал 1,9 миллиарда и принес бизнесмену 306 миллионов прибыли.
Справцев предпочитает держаться в тени и не светиться в инфополе, действует через своих директоров. Так что и информации об этом бизнесмене почти нет.
Что касается «Аркстоуна», то среди последних проектов холдинга реконструкция «Роева ручья» и центра МЧС, монтаж железнодорожных путей и мостов на участке Междуреченск — Тайшет.
«Аркстоун» редко упоминается в новостных сводках, но в феврале 2022 года все же попала в скандал. Тогда на стройплощадке компании в Кошурниково Курагинского района случился страшный пожар, унесший жизни шести рабочих — из-за непотушенной сигареты вспыхнула бытовка. В нарушениях требований пожарной безопасности обвинили начальника строительного участка.
Холдинг «Готика» заработал 681 миллион рублей и принес Тихонову 329 миллионов рублей чистой прибыли в прошлом году. Он находится на 61-м месте в топ-100 бизнесменов.
«Готику» основал Геннадий Тихонов — строитель с огромным стажем. Сейчас он уже отошел от дел и передал бизнес сыну Андрею. Ничего экстравагантного или скандального в биографии Тихонова нет, по крайней мере, в открытых источниках.
Среди последних прибыльных проектов холдинга — ЖК «Медео» на Партизана Железняка. Сейчас «Готика» застраивает Свободный в районе «Космоса» и работает на территории КРТ.
Недалеко от Тихонова расположился Захар Енджиевский. Ему принадлежит холдинг «СтройТехМонтаж». В 2023 году бизнесы Енджиевского заработали 3,8 миллиарда рублей и принесли владельцу 119 миллионов чистой прибыли, обеспечив 59-е место в общем зачете.
49-летний Захар Енджиевский родился в Красноярске и окончил строительную академию по специальности инженера-строителя. В 2018 году его избрали депутатом горсовета Красноярска, а уже в 2021 году бизнесмен получил место в заксобрании.
Особыми законодательными инициативами как депутат Енджиевский не отметился, зато компания процветает. «СтройТехМонтаж» занимался застройкой ЖК «Кедр», «Маэстро» и «Олимп» в Красноярске, строит школы и спортзалы в городе. А еще холдинг зашел на территорию Свердловского района Луганской области — там компания Енджиевского занимается восстановлением зданий.
Новостей о холдинге «СтройТехМонтаж» немного, к примеру, компания фигурировала в пресс-релизах краевой администрации о строительстве домов в Луганской области. Кроме того, в этом году холдинг приступил к возведению пристройки к зданию министерства финансов — при этом сдать объект Енджиевский должен был еще в 2023 году, контракт со строителем стоил бюджету 237 миллионов.
Следующее место в рейтинге самых богатых строителей занимает почетный строитель России Разим Абасов, владелец «Монолитхолдинг». Выручка компаний Абасова составила 7,4 миллиарда, бизнесмену они принесли 75 миллионов «чистыми». В топ-100 он занимает 35-е место.
64-летний Разим Абасов родился в селе Касумкент в Дагестане, потом выучился на строителя в Москве и даже получил степень доктора гражданского строительства. Абасов был председателем Союза строителей Красноярского края и работал в горсовете Красноярска — возглавлял комиссию по городскому хозяйству и входил в комиссию по градостроительной политике.
Среди самых известных проектов «Монолитхолдинга»: микрорайоны «Преображенский» и «Иннокентьевский», здания перинатального центра и онкодиспансера, ледовый дворец «Арена Север».
Последние новости о холдинге «Монолит» касаются самого амбициозного проекта Абасова — микрорайона «Преображенский». К сожалению, ничего хорошего в этих новостях нет: дольщики сразу восьми домов микрорайона годами не могут въехать в свои квартиры, а застройщика раз за разом пытаются обанкротить.
Сразу пять позиций в рейтинге ушли совладельцам строительного холдинга «СМ.Сити»: Денису Васильеву, Александру Васильеву, Александру Коропачинскому, Евгению Ковальскому и Анатолию Кутыно.
Первым в списке идет Денис Васильев (34-е место) — он имеет 2,9 миллиарда выручки и 463 миллиона чистой прибыли в 2023 году. При этом в холдинге бизнесмен скромную должность заместителя гендиректора по экономике. Несмотря на это, среди всех партнеров Денис Васильев имеет наибольшую долю.
Следующим бизнесменом из «СМ.Сити» в рейтинге стал Александр Васильев (44-е место) — директор по маркетингу. Холдинг принес ему «чистыми» без малого 400 миллионов рублей.
Неподалеку от Васильева расположился брат основателя холдинга «СМ.Сити» Александр Коропачинский (46-е место), в компании он занимает должность гендиректора. Несмотря на регалии, Коропачинский заработал на холдинге меньше старших партнеров: 363 миллиона чистой прибыли.
Затем идет четвертый партнер «СМ.Сити» Евгений Ковальский (54-е место), заместитель по девелопменту. Ковальский заработал «чистыми» 279 миллионов.
Череду совладельцев «СМ.Сити» закрывает Анатолий Кутыно (67-е место). Он занимает должность заместителя по производству холдинга и получил 269 миллионов чистой прибыли.
Среди самых известных проектов «СМ.Сити» — «Образцово» и «Южный берег» на правом берегу, кварталы «Александровский» и «Светлогорский». Сейчас компания продолжает застройку Академгородка, Кецховели и того же «Южного берега».
Уже долгое время идут разбирательства по застройке насыпной дамбы в районе «Южного берега» — застройщик хочет построить на косе несколько высотных домов, а местные жители уже больше десяти лет ждут обещанную школу.
Староверу Василию Попову и его супруге Ирине принадлежит строительная компания «Арбан», основанная в 1992 году. Компании Поповых заработали в 2023 году 2,7 миллиарда рублей, а «чистыми» принесли своим владельцам 914 миллионов. Семья занимает 24-е место в топе самых богатых красноярцев.
Группа «Арбан» плотно обосновалась на Взлетке, там у строителей реализован не один проект: «Скандис», «Бульвар Цветов», «Чижи» и так далее. Кроме того, компания строила бизнес-центр «Баланс» на Маерчака.
С последними проектами «Арбана» связана парочка неувязок. К примеру, Поповым запретили застройку заброшенного летнего лагеря в Удачном — в общественных слушаниях участвовали всего 21 человек, но они проголосовали против застройки. Кроме того, «Арбан» выкупил 3,6 гектара на Стасовой под КРТ — а это само по себе довольно скандальное явление.
Серебряный призер рейтинга богатейших строителей занял Антон Дударев, владелец компании «ЭлектроМонтажСтрой». В 2023 году компании Дударева заработали 10,5 миллиарда рублей, чистая прибыль при этом составила 779 миллионов. 11-е место в рейтинге богатейших предпринимателей.
Чистым строителем Антона Дударева назвать нельзя. Его компания не занималась застройкой города, а лишь реконструкцией. К примеру, «ЭлектроМонтажСтрой» ремонтировал фасады Музтеатра и Краевого суда.
Однако основную прибыль Дударев получает с добычи драгметаллов. Этим занимаются его золотодобывающие компании «Новый Базас». «ЗЭР» и артель старателей «Горная». Даже «ЭлектроМонтажСтрой» имеет разрешения на добычу золота, которое ищет в реках на севере края.
Эта компания-застройщик редко фигурирует в новостях. Последний скандал связан с непрофильной деятельностью «ЭлектроМонтажСтроя», а именно с добычей золота на участке «Сикитем» в Козульском районе. В 2021 году предприятие оштрафовали за загрязнение участка бытовым мусором и самовольную вырубку 500 квадратных метров леса.
Первым из строителей в рейтинге богачей стал владелец компании «Сибиряк» Владимир Егоров. Компании Егорова в 2023 году заработали суммарно более 10,8 миллиарда рублей, а «чистыми» принесли строителю 569 миллионов. Вместе с сыном он вошел в топ-10 самых богатых красноярцев.
72-летний Владимир Егоров начал карьеру строителя в 1972 году, причем работал простым монтажником и мастером участка. В 1989 году Егорова назначили председателем тогда еще государственного строительного кооператива «Сибиряк», который строитель приватизировал уже в 1993 году.
С 2013 года долгое время работал депутатом городского совета Красноярска, что положительно отразилось на его бизнесе. В 2017 году Егоров даже претендовал на звание Почетного гражданина Красноярска, но ему не хватило пары голосов на голосовании. Зато в апреле 2023 года строитель добился звания Почетного гражданина Боготола в обмен на строительство храма.
Однако никакие заслуги не уберегли строителя от уголовного преследования. В мае 2023 года Владимир Егоров и его дочь Александра Савельева стали фигурантами дела о мошенничестве при реконструкции школы в Иланском. А сын строителя Константин попал в СИЗО по другому уголовному делу — о мошенничестве, связанном с краевой больницей. Подробнее об уголовных приключениях Владимира Егорова мы писали в этом материале.