Метро в Красноярске как будто не строят. Почему и когда мы увидим большую стройку?

Сюжет Строительство метро

В центре Красноярска уже два месяца перекрыты участки на Карла Маркса для строительства метро. «Проспект Мира» спросил, что сделали за это время, что предстоит и почему эти работы не так заметны.

В «Центре транспортной логистики» (ЦТЛ), который является заказчиком строительства метро, ответили «Проспекту Мира», что выполненные работы не так заметны из-за специфики строительства метро — его строят параллельно с получением согласований и прохождением экспертиз. «Мы и проектируем, и строим параллельно, поэтому есть задержки и впечатление, что ничего не делается. Обычно как происходит: сначала проектную документацию готовят, отдают на экспертизу — это может длиться и год, и два. А потом только начинается строительство. А у нас это параллельно», — говорит пресс-секретарь ЦТЛ Юлия Глушкова. Необходимость параллельно вести работы и утверждать проект заключается в «уникальности» красноярского метротрама — как говорят в ЦТЛ, такого просто раньше не делали. Перейдем к работам. Перекрытие Карла Маркса, объясняют в ЦТЛ, было необходимо для проведения работ в рамках пяти этапов. Первый этап: котлован остановки «Карла Маркса» и подготовка территории строительства. В районе перекрестка Маркса и Вейнбаума должны обустроить котлован, в который придут две тоннелепроходческие машины от будущей станции метро «Улица Шахтеров». «Территорию для этого должны подготовить: убрать все зеленые насаждения, провести археологические спасательные работы, перенести инженерные сети». В ЦТЛ объяснили, что для этих работ готовили проект — 20 сентября госэкспертиза одобрила последние дополнения к нему. «Сейчас строительная площадка огорожена, троллейбусная сеть демонтирована, все зеленые насаждения убраны, решается вопрос с их вывозом. Еще сейчас идет подготовка для демонтажа малых архитектурных форм и рекламных конструкций на площадке». Фото: prmira.ru На следующей неделе на площадку должна заехать строительная техника для снятия асфальта. «Практически параллельно начнутся археологические спасательные работы на месте объекта археологического наследия — „Красноярск. Поселение Геологическое“. Затем подрядчик начнет работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны стройплощадки». Второй и третий этап: работы на площади Революции. Второй этап включает в себя создание монтажного котлована на площади и подготовку территории к строительству. Третий — бурение, армирование и бетонирование свай монтажного котлована. Буровые работы будут продолжаться около 4 месяцев. Сейчас, говорят в ЦТЛ, они ведутся круглосуточно. «Только в ночное время они замедляются, чтобы не доставлять больших неудобств отдыхающим жителям близлежащих домов. Уже выполнено бетонирование участка форшахты на площади 185 кубических метров и идет монтаж штаба строительства». Фото: prmira.ru Параллельно со строителями на площади работают археологи — они проводят спасательные археологические работы на месте объекта культурного наследия «Красноярск. Поселение Новобазарная площадь». «Территория раскопок достаточно большая, поэтому работы будут вестись несколько месяцев. Затем строители начнут выносить из зоны строительства сети связи — это сложный производственный процесс, который также продлится несколько месяцев». Четвертый этап: технические сооружения у станций «Вокзальная» — «Площадь Революции» и подготовка территории. Между улицами Декабристов и Робеспьера идет подготовка к строительству притоннельного сооружения. Кроме этого, на части участка находится новый выявленный объект археологического наследия — «Красноярск. Поселение Солдатская слобода». «Сейчас на площадке „снимается“ асфальтобетонное покрытие, убираются зеленые насаждения, завозятся стройматериалы». Затем проведут археологические спасательные работы. После них начнется подготовка территории для строительства притоннельного сооружения — вынос инженерных коммуникаций. Пятый этап: технические сооружения у станций «Площадь Революции» — «Улица Карла Маркса» и подготовка территории строительства. В районе входа в ЦУМ планируется строительство притоннельного сооружения на перегоне «Площадь Революции» — «Улица Карла Маркса». «Стройплощадка огорожена, завезены строительные модули, убираются зеленые насаждения. Готовится снятие асфальтобетонного покрытия». На этом участке находится очередной объект археологического наследия — «Красноярск. Поселение Падалкин переулок». Сначала там проведут спасательные археологические работы, а затем с площадки вынесут инженерные коммуникации. «После освобождения строительной площадки начнется строительство притоннельного сооружения». Фото: prmira.ru Кроме того, на протяжении двух месяцев, говорят в ЦТЛ, специалисты отслеживали ситуацию на городских дорогах, отмечали проблемные моменты и корректировали их. «Мы учитывали мнение горожан и их пожелания по организации дорожного движения. Мониторинг показал, что за время перекрытия критичных ситуаций для транспортных потоков в центре города не зафиксировано». Читайте также: Мэрия: пробки на Коммунальном мосту не достигли критических значений и уже снизились Архитектор заявил, что после перекрытия Маркса ничего не произошло. Жители поспорили В Красноярске начали рыть второй тоннель метро и показали, как это выглядит