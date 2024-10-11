На Красноярск обрушился жесткий геомагнитный шторм

Posted 11 октября, 02:16
Published 11 октября, 02:16
Modified 11 октября, 02:18
Updated 11 октября, 02:18
Такой прогноз опубликовала лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
По информации ученых, 11 октября Красноярск накроет сильная магнитная буря. На пике активности геомагнитные возмущения составят 7-8 баллов из 9 возможных.
Геомагнитные возмущения, достигающие 8 баллов, начались еще ночью и продолжатся до 12 часов. После этого магнитная буря начнет ослабевать.
В субботу, 12 октября, в Красноярске прогнозируется слабая магнитная буря. Геомагнитные возмущения в течение дня составят 5-6 баллов.
В воскресенье, 13 октября, в городе будут небольшие возмущения магнитосферы, которые составят 3-4 балла.
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.
Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.